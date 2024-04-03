赖岳谦语中评：美国要确认赖清德可以受控制

国际政治专家、时事评论员赖岳谦。（中评社 资料照） 中评社台中4月3日电（记者 方敬为）针对美国在台协会（AIT）理事主席罗森伯格（Laura Rosenberger）访台会见蔡英文与赖清德，国际政治专家、时事评论员赖岳谦接受中评社访问表示，罗森伯格此趟最大的目的就是在确认赖清德是否可控，一方面传达美国的讯息，另一方面掌握赖520就职谈话内容。换言之，赖520的说话内容基本上就是美国未来打台湾牌的走向，除非赖脱稿演出。



AIT理事主席罗森伯格3月31日抵台展开为期一周的访问交流，4月1日分别会见蔡英文与赖清德，强调台海和平及稳定攸关美国与台湾的共享利益，美国对台湾的承诺坚若磐石，不但非常有原则，而且跨党派，美方也期待台湾“持续维持现状”。



分析罗森伯格在赖清德520就职前夕来台，赖岳谦表示，其目的非常清楚且简单，就是要确认赖清德上台时的态度，包括演讲稿的内容如何撰写等，毕竟520就快到了，时间紧迫，对美国人来说，这段时间必须要尽快运作，罗森伯格此刻来台等于是要传达美国官方态度，接着台湾这边赖清德、萧美琴就必须将演讲稿写出来，再送到美国去，美方的意见会透过AIT传达并居中斡旋协调。

