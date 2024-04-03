陈钦春：马英九访陆将为两岸带来蝴蝶效应

铭传大学公共事务与行政管理学系助理教授陈钦春。（中评社 卢诚辉摄） 中评社桃园4月3日电（记者 卢诚辉）马英九1日启程展开11天访陆行程，铭传大学公共事务与行政管理学系助理教授陈钦春接受中评社访问认为，马英九此行将为两岸带来蝴蝶效应，未来可能往正向循环发展形成上升气流，但也有可能往负向循环发展变成暴风圈，接下来就看民进党怎么做了。



陈钦春，台北大学公共行政暨政策学系博士，研究专长在行政学、民意调查、社会资本、政策行销，曾任铭传公共事务学系兼任系主任。



陈钦春表示，这两天美、中、台的战略互动很有趣，AIT主席罗森柏格选择在此时来台就是为了要巩固台湾，而马英九访陆某种程度上是在松动民进党执政下不稳定两岸关系下的战略地位，但若仔细观察，中美双方的对台战略都有一个共通点，中国大陆叫“核心利益”，美国叫“共同利益”，大陆希望在“一中原则”的框架底下，跟台湾继续走下去，但美国则是希望在“维持现状”的框架底下一起分享共同利益。



他认为，AIT主席罗森柏格这次来台湾是在两岸关系上画一条红线给赖清德遵循，可是马英九其实是想跨过美国画下的这条红线，而台湾在美中争霸下，到底该怎么走？台湾的利益又在哪里？这才是赖清德接下来应该要去面对的议题。

