刘德海语中评：美不想再有战争　怕赖惹大陆

刘德海。（中评社 黄筱筠摄） 中评社台北4月4日电（记者 黄筱筠）针对马英九访问大陆与美国在台协会（AIT）主席罗森伯格此时访台，台湾政治大学外交系兼任教授刘德海接受中评社访问表示，中美之间有些默契，要控制好两岸局势，罗森伯格见到赖清德、蔡英文都一再强调维持现状，美方担心赖清德莫名惹到大陆，美国现在不想再来一场战争。



刘德海也说，马英九在赖清德520就任前夕访问大陆，是非常好的时机，就看赖清德聪明不聪明，这对赖清德来说是机会，但对大陆来说，也是希望两岸关系缓和。



刘德海，美国亚利桑那大学东亚研究所博士、美国伊利诺大学东亚研究所硕士，学术专长为国际关系、比较外交政策、东北亚国际关系，曾任政治大学国际合作事务处国合长。



美国在台协会主席罗森伯格正在台湾访问，用意是什么？替赖清德划下就职演说红线？



刘德海对中评社表示，中美之间有些默契要控制好两岸局势，罗森伯格见到赖清德、蔡英文都一再强调维持现状，就是怕赖清德莫名惹到大陆，美国现在不想再来一场战争。俄乌、以哈这两场战争，让拜登今年大选可能会输，拜登若再引起一场战争，绝对不会连任成功，拜登希望度过美国大选，至少在美国大选前，赖清德不要出意外，要有什么动作也是要美国主动，不是赖清德不受控。



他表示，大陆外交部长王毅跟美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）日前在泰国会面后，中美关系稳定很多，美国需要经济转好且是越快越好，罗森伯格访台就是要看赖清德的就职演说稿子，“会请赖清德按照稿子读”，赖给美国印象是比较不易控制，现在就看赖清德是否识时务。赖最好在中美之间都保持良好关系。



刘德海表示，罗森伯格会见赖清德时提到，希望赖清德继续维持区域与两岸现状，赖可能因为面子关系，公开的新闻稿不想写出来，而罗森伯格讲这些话就是给大陆听，赖不想让大陆觉得美国对他施压，赖的也不想成为美国底下的人，也不愿意让美国讲给中国大陆听。

