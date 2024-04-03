中评背景：习拜通话管控中美关系防意外冲突

习拜伍德赛德庄园会后139天，两位元首通话。 中评资料相 中评社华盛顿4月2日电（记者 余东晖）北京时间4月2日晚间，中国国家主席习近平应约与美国总统拜登通电话，已经在23点左右结束。两国元首就中美关系以及双方共同关心的问题坦诚深入地交换了意见。



习近平在通话中强调，战略认知问题始终是中美关系必须扣好的“第一粒纽扣”。中美这样两个大国，不能不来往、不打交道，更不能冲突对抗，应该相互尊重、和平共处、合作共赢，继续沿着稳定、健康、可持续的道路向前走，而不应该走回头路。



习近平指出，今年的中美关系要坚持几条大的原则。一是以和为贵，坚守不冲突不对抗的底线，不断提升对中美关系的正面预期。二是以稳为重，不折腾、不挑事、不越界，保持中美关系总体稳定。三是以信为本，用行动兑现各自承诺，将“旧金山愿景”转为“实景”。双方要以相互尊重的方式加强对话，以慎重的态度管控分歧，以互惠的精神推进合作，以负责的担当加强国际协调。



习近平强调，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线。对于“台独”势力分裂活动和外部纵容支持，我们不会听之任之。希望美方把总统先生不支持“台独”的积极表态落实到行动上。美国针对中国的经贸科技打压措施层出不穷，制裁中国企业的单子越拉越长。这不是“去风险”，而是制造风险。如果美方愿意开展互利合作，共享中国发展的红利，中方的大门始终是敞开的；如果美方执意打压中国的高科技发展，剥夺中国的正当发展权利，我们也不会坐视不管。