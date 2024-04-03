快评：马英九“心头沉重”　重任在肩

中评社快评／中央政治局委员、广东省委书记黄坤明4月2日傍晚在广州白天鹅宾馆会见马英九一行，对马英九一行的到来表示热烈的欢迎。马英九致辞时感谢广东方面对他一行此行的协助与安排，也提到他“心头沉重”、要“避免战争”。



马英九说，广东是孙中山先生的家乡、革命的起点、反清救国的重要基地，八千多字的《上李鸿章书》坚定了他的救国意志，这片土地上发生了几次重要的起义行动、沙场上掩埋了多少为救国战死的先烈忠骨，却浇不灭救国的强烈决心。“每当想到这里，便愈发感到心头沉重，这些历史，我们都不该遗忘。”



马英九还说，海峡两岸共享中国历史、拥有同样的语言与文化，去年他在南京中山陵提出“和平奋斗、振兴中华”的主张，追随孙中山先生“和平、奋斗、救中国”的目标，深盼两岸共同努力，追求和平、避免战争，致力振兴中华。“这是两岸中国人不可回避的责任，我们一定要努力实现。”



青山埋忠骨，山河念英魂，踏上广东这片土地，有太多的事物会让马英九感慨系之。今天瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观黄埔军校旧址纪念馆、祭拜东征阵亡烈士墓，马英九的“心头沉重”，相信会有更真情的流露。



马英九的“心头沉重”，可能不只是因为念及“沙场上掩埋了多少为救国战死的先烈忠骨”，还因为两岸迄今还未统一，台海不时被战争的阴云笼罩。马英九深盼两岸共同努力，追求和平、避免战争，这要看台湾当局是否愿意回到九二共识的轨道、以及外力介入是否能够收手。



因为“心头沉重”，马英九更应清楚他重任在肩。两度登陆，马英九非单纯为个人的参访而来，去年的祭祖之旅，今次的和平之旅，都充满政治意涵。两岸分隔长达半个多世纪，马英九也深知分裂之苦。中国国民党前主席洪秀柱近日说，马英九这次访陆应该要把话讲白，清楚地说出对两岸统一的看法。大陆很多民众也有此期盼。