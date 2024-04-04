快评：黄埔建校百年　坚定推进统一

中评社快评／黄埔军校建校满100周年之际，中国国民党前主席、台湾前领导人马英九昨天率团参访黄埔军校旧址纪念馆，这在黄埔军校的校史上、在两岸关系上，都值得书上一笔。



一所黄埔军校，半部中国现代史！100年前，在民族蒙难、神州板荡的时刻，新生的黄埔军校为国家培养了大批政治军事人才，名将辈出，战功显赫。黄埔军校师生参与东征、北伐，统一中国，抗击日军侵略，以及建立、建设新中国，作出了巨大贡献，立下了丰功伟绩。



昨天在聆听讲解员介绍黄埔军校将士的抗日故事时，马英九忍不住红了眼眶。昨天稍早，马英九一行瞻仰黄花岗七十二烈士陵园，在孙中山先生题“浩气长存”四字之牌坊式大门口，马英九发表谈话，读到林觉民烈士“与妻诀别书”时，再次哽咽。马英九“期盼黄花岗精神能够不断传承，让后代子孙，两岸的中国人，都能永远记得这些先圣先贤为我们的牺牲与奉献。”



黄埔精神、黄花岗精神是什么？实质是以爱国为核心的精神力量。在当代，传承黄埔精神、黄花岗精神，坚定不移推进中国统一进程，才不负当年无数英烈的牺牲奉献。



黄埔建校百年，两岸四地的有关方面、机构、团体都在计划、或已举办各种纪念活动。黄埔精神穿越时空，传承至今，继续散发着无穷的魅力，产生着久远的影响。