【
大
中
小
】 【
打 印
】
台湾今早大地震！花莲六级、北部感受剧烈摇晃
http://www.CRNTT.com
2024-04-03 09:40:42
中评社台北4月3日电／台湾在今天上午7时58分发生芮氏规模7.2地震，震央位于花莲外海，目前已知花莲有房屋严重倾斜，台北捷运全线车站暂停营运约40至60分钟进行安全检查，台湾高铁也有部分路段暂停行驶。
根据台湾中央气象署资讯，今日早上7时58分发生芮氏规模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位于花莲县政府南南东方25.0公里（位于台湾东部海域），最大震度花莲县6强，不过北部地区也感受到剧烈摇晃。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相关新闻：
花莲7.2强震 蔡赖发脸书关心
(2024-04-03 10:10:46)
7.2级强震后 台北捷运上午九点恢复营运
(2024-04-03 10:03:58)
台北捷运因大地震停驶 通勤族挤公车
(2024-04-03 09:59:46)
台7.2强震！王美花：台电全力抢修灾区供电
(2024-04-03 09:54:15)
日本岩手县沿海地区发生6.1级地震
(2024-04-02 17:36:38)
日本岩手县沿海地区发生6.1级地震
(2024-04-02 09:36:20)
巴布亚新几内亚发生6.9级地震
(2024-03-24 13:58:08)
印尼萨武海发生5.8级地震
(2024-03-24 13:50:44)
巴布亚新几内亚6.9级地震 暂无伤亡报告
(2024-03-24 10:18:32)