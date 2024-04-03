台湾今早大地震！花莲六级、北部感受剧烈摇晃

中评社台北4月3日电／台湾在今天上午7时58分发生芮氏规模7.2地震，震央位于花莲外海，目前已知花莲有房屋严重倾斜，台北捷运全线车站暂停营运约40至60分钟进行安全检查，台湾高铁也有部分路段暂停行驶。



根据台湾中央气象署资讯，今日早上7时58分发生芮氏规模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位于花莲县政府南南东方25.0公里（位于台湾东部海域），最大震度花莲县6强，不过北部地区也感受到剧烈摇晃。