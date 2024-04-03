中评社北京4月3日电／网评：助力乡村振兴 文化大有可为



来源：新华网 作者：刘江伟



近日，湖南益阳的清溪村以文学赋能乡村振兴的做法引发广泛关注。这个因60多年前周立波长篇小说《山乡巨变》而蜚声文坛的小村庄，今天再次以“新山乡巨变”受到各界的好评和点赞。这里不仅环境优美，小溪潺潺、荷叶田田、阡陌交通、村舍俨然，而且村民精神富足，书香四溢的清溪书屋、具有历史韵味的周立波故居、典籍汇聚的中国当代作家签名版图书珍藏馆、遍布村庄角落的文学标识，共同构成村里的公共文化空间，各种丰富多彩的文学活动接连开展，对文学的崇尚与热爱已蔚然成风，村民的道德修养和审美水平不断提升。



乡村一直是文学创作的重要场域和母题。沈从文的“边城”、赵树理的“三里湾”、孙犁的“荷花淀”、柳青的“蛤蟆滩”、路遥的“双水村”等，作家创造出来的一个个村庄地标，不断丰富了人们关于乡村的想象和认识。在今天，这些村庄不仅是记忆中的风景，也是人们回溯来路、安放乡愁的精神家园，其由经典作品赋予的文学光环和资源，也为乡村振兴带来全新空间。在清溪村，文学帮助村里找到了乡村振兴的新路径，赋予其发展新动能。这也显示出文学助力乡村振兴的独特价值与广阔可能。



在清溪村，文学的种子已生根发芽，悄然塑造着村民的气质，改变着村里的风尚。借助作家书屋，清溪村人在家门口畅读经典作品，领略文学之美；在文学活动中，村民与更多作家交流思想，追求心灵的自由和舒展。正如村民所感慨的：“名人传记看多了之后，很少有以前拧巴焦虑的感觉了。现在一两天不看书，就觉得缺少点什么。”浓厚的文化氛围也吸引着不少年轻人从大城市返回乡村，传承弘扬优秀传统文化，为家乡建设贡献智慧和力量，文化自信和归属感显着增强。



其实，与清溪村相似，这两年频频出圈的贵州黔东南州台盘乡“村BA”，以篮球赛事把乡村和村民纳入了一个“文化磁场”之中。村里组成篮球队、村民成为啦啦队、村际打起友谊赛，村民在深度沉浸的赛事体验中、在为本村选手加油呐喊中，与本土本村产生更牢固的情感联结。树高千尺，根深沃土。这些事例充分说明，只有文化的土壤丰厚，村民才能更好地扎根其上，才能对故土故园产生更深沉的认同。

