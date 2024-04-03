中评社北京4月3日电／网评：“软硬并重”倡导厚养礼葬



来源：南方日报 作者：维辰



临近清明，媒体调查发现，近年来我国积极推进殡葬改革取得显着成效，但在包括脱贫村在内的一些农村地区，动辄数万元的殡葬费，依然是群众的一笔不小负担。多地村民表示，不少人家里为了办丧事“落下饥荒”。



一家以务农为生的丧户，屋里十分老旧的家具家电都舍不得换，办丧事却花了5万多元。丧户也感到无奈，但“不大操大办会被认为不孝”。为避免“成为异类”，许多人不得不“随主流”。



一边难解风气和舆论的“绑”，一边遭遇暴利的“坑”——不仅民营机构殡葬用品不明码标价、随意加价现象较为普遍，去殡仪馆治丧也可能“被宰”：有的殡仪馆违背“设置低价骨灰盒并保证供应”的规定，所售骨灰盒多为高价款，有的要求火化后想寄存，须在馆里买骨灰盒，存在强制消费现象。



丧礼承载着许多意义，对个人而言，它是对逝者的告别，也让生者能够慢慢平复哀伤。“丧礼，与其哀不足而礼有余也，不若礼不足而哀有余也”，从“礼”出发，真正体面的丧礼不在于花了多少钱，也不在于摆了多少桌酒席、来了多少人，而在于哀戚之情是否真切。礼仪要有节制，从“节”出发，不该为了“风光大葬”影响生者的正常生活，尤其当超出经济承受能力追求排场时，也该想想这样的丧礼是否变了味。



为避免因丧致贫、因丧返贫，近年来，各地加大公益性、基础性殡葬服务供给，让群众不花钱或者少花钱就可以完成最后的人生大事。当然，各地“殡葬基本公共服务”的项目内容并不完全一致，同时，个别地方收费乱象依然存在，需要有关部门推动基本殡葬服务设施扩大覆盖面，严格规范殡葬服务和经营行为，填平暴利的“坑”。

