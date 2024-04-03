中法文化大展启幕！这里的紫禁城最凡尔赛

路易十五王后玛丽·莱什琴斯卡的“中国人厅”。（来源：新华网） 中评社北京4月3日电／据新华社报导，琉璃瓦下，文华殿中，紫禁城与凡尔赛宫重逢。



4月2日一早，故宫文华殿内人潮涌动。这里举行的“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”展览首日对游客开放，来自故宫博物院、凡尔赛宫等机构的约200件文物精品汇聚一殿，吸引众多“文博粉”前来打卡。



法国是第一个与新中国正式建交的西方大国。2024年不仅是中法建交60周年，也是中法文化旅游年。



一甲子一轮回，中国人一向重视60周年的意义。“紫禁城与凡尔赛宫”展览，正是中法文化旅游年的重要项目之一。



中国的紫禁城、法国的凡尔赛宫，东西方两座举世闻名的皇家宫殿，它们的缘分说来话长。



1688年，法国国王路易十四派遣5位“国王的数学家”到达北京，得到康熙皇帝接见，从此正式开启中法间的跨文化互动。



17世纪下半叶至18世纪，以紫禁城和凡尔赛宫为中心，两国之间人员往来、思想交汇、文化交流广泛而深入，被认为缔造了中法宫廷间交往交流的黄金时代。



数百年后，两国建交60周年之际，通过合作办展的形式回顾黄金时代，有着怎样的意义？



那是友谊的见证——走进展厅，映入眼帘的是一封路易十四致康熙皇帝的信。信中，他将自己派往中国的“国王的数学家”称为“我们相互尊重和友谊的象征”。

