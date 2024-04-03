﻿“太爷倘见今太平盛世　必非常欣慰”

中评社北京4月3日电／据大公报报导，“如果我太爷爷能够看到现今一片太平盛世的景象，我相信他会感到非常欣慰。”辛亥革命元勋、曾任孙中山大元帅府参谋长李烈钧将军的曾孙女李嫣，亦是黄埔军校第17期学生李赣驹的孙女，现任香港黄埔军校后代亲友会理事。她轻轻抚摸挂在孙中山大元帅府纪念馆内太爷爷李烈钧的照片，笑着说：“我和我太爷爷长得还挺像的。”



这是李嫣首次到访孙中山大元帅府纪念馆和黄埔军校旧址，参观爷爷和太爷爷曾经工作和受教育的地方，感触良多，仿佛跨越时空感受到那热血奋进、团结一致、无怨无悔、忠贞报国的黄埔革命精神。＼大公报记者 陆九如



百年黄埔薪火相传，适逢黄埔军校建校百年之际，香港黄埔军校后代亲友联谊会在3月30日至4月1日间，组织在港黄埔后代，香港大、中、小学生及各界人士等近40人，前往广州及普宁参观孙中山大元帅府纪念馆、黄埔军校旧址、东征烈士阵亡纪念园、棉湖战役旧战场遗迹等，缅怀先辈们的爱国事迹。



“黄埔一期学生能活下来的很少很少。”抗日战争期间，黄埔军校校舍遭日军飞机轰炸，被夷为平地。3月31日，黄埔军校一期学生，原全国政协委员周振强的孙女周雁走进按照“原位置、原尺度、原面貌”复建的黄埔军校旧址时告诉记者，她的爷爷曾经历过两次东征和两次北伐，当年同窗几乎全部牺牲。周雁望着黄埔军校的学生宿舍，回忆爷爷的一生都维持着在黄埔军校养成的习惯：腰板总是挺得笔直；床铺被褥总是叠得规整；抽屉和书桌都收拾得整整齐齐、一尘不染；西裤每晚都放在枕头底下，压出两道裤中线。周雁告诉大公报记者，即使晚年爷爷身体抱恙，仍坚持每日系皮带的习惯。



盼像祖辈能为国家作贡献



“严于律己，宽以待人。”周雁笑着说，爷爷一生严格自律，却也从不苛求小辈按照同样的方式生活。即便如此，周雁表示爷爷待人接物的方式影响了她，她亦以此为标准教育自己的后代，严谨谦逊，奋进爱国。

