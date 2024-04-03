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台北捷运因大地震停驶 通勤族挤公车
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2024-04-03 09:59:46
台北捷运因地震停驶，许多人站外等公车。（中评社 黄筱筠摄）
中评社台北4月3日（记者 黄筱筠）花莲近海今天上午发生规模7.2地震，最大震度达6强，气象署地震测报中心表示，这是地震震度改制之后，台湾首次达6级的地震，后续仍可能会有余震。新北市规模也达到5级，由于台北捷运停驶，许多人都聚集在捷运站外等公车通勤。
路上也看到有大片玻璃掉落，路上拉起线，避免路人行经受伤。
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