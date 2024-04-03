花莲7.2强震　蔡赖发脸书关心

王淑观: 花莲发生7.2地震，蔡英文表示，第一时间已请行政团队尽速掌握各地情况。（照片：蔡英文脸书） 中评社台北4月3日（记者 黄筱筠）花莲近海今天上午发生规模7.2地震，最大震度达6强。蔡英文以及赖清德都在脸书发文关切。蔡英文表示，她在第一时间已经请行政团队尽速掌握各地情况，提供所需要的协助，务必与各地方政府通力合作将灾害带来的冲击降到最低。



蔡英文脸书说，今天早上7点58分，发生震央在台湾东部海域的芮氏规模7.2地震。她在第一时间已经请行政团队尽速掌握各地情况，提供所需要的协助，务必与各地方政府通力合作将灾害带来的冲击降到最低。



蔡英文说，此外，军方也将配合地方政府的需求，提供支援，确保民众生命财产安全。目前，“中央灾害应变中心”已经成立，各部会正在回报各地情况，请大家留意官方随时发布的各项讯息，对于任何地震相关消息，也请谨慎查证。



她也要提醒大家，目前高铁有部分列车延误，正在通勤的朋友，请注意各地捷运、台铁营运的状况。另外今早已有多起余震，也提醒大家暂时不要搭乘电梯，多注意安全。



赖清德脸书提到，稍早7点58分，花莲发生芮氏规模 7.2 地震，全台各地皆有感摇晃。还请民众朋友注意安全、当心余震，尽量避免搭乘电梯，使用火烛或其他明火时也要格外小心，以防发生火灾。目前政府已于第一时间启动应变中心，同时请各部会回报灾情，请大家请保持冷静，务必留意官方讯息，对于未经证实的讯息更要谨慎查证。