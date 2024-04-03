清明：气清景明养心性

清明节将至，各地明前茶迎来采摘高峰，茶农们抢抓农时采茶、制茶，供应市场。（图片来源：新华社） 中评社北京4月3日电／据人民日报海外版报导，“梨花风起正清明，游子寻春半出城”，伴随着纷飞的梨花，清明已近在眼前了。“万物生长此时，皆清洁而明净，故谓之清明”，此时节，阳光明媚，草木发华，百花千卉共芬芳，万物去故而从新，呈现出清净明洁的状态。



既是节气，又是节日



今年4月4日，当太阳到达黄经15度，二十四节气中的第五个节气——清明就到来了。



在二十四节气中，清明是唯一既是节气又是节日的特殊存在。节气是时序的标志，而节日则包含着某种风俗和纪念意义。



“燕子来时新社，梨花落后清明”，这是作为节气的清明。清明节气在仲春与暮春之交，交节时间一般在公历4月4日至4月6日之间变动，以4月5日最常见。古人把清明分为三候：一候桐始华；二候田鼠化为鴽；三候虹始见。清明节气之后五日，白桐花绽放，清芬怡人，香飘四野；再五日，田鼠因烈阳之气渐盛而躲回洞穴，喜爱日照之暖的鹌鹑鸟多了起来，意指阴气潜藏而阳气渐盛；又五日，雨后的天空常常可以见到彩虹。此时节，天朗气清，新绿葱葱，娇蕊争芳，春和景明。正所谓“清明前后，种瓜点豆”，此时是春耕春种的大好时节，北方旱作和江南早、中稻进入大批播种的适宜季节，农人们纷纷挽起袖子，卷起裤管，下田抢晴播种，大江南北到处是一片春耕繁忙的景象。



“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂”，这是作为节日的清明。清明与春节、端午、中秋并称为中国四大传统节日，可见它在国人心中的分量。清明节是中国传统的祭祀节日，祭奠扫墓、追思先贤，是中华民族礼敬祖先、慎终追远的文化传统。“一杯杏花酒，满盏思故人”，为先人添一抔新土，祭一枚新枝，斟一杯水酒，寄一份哀思，是中国人祭祀特有的方式。《岁时杂记》曾载古人祭祖盛况：“北人皆以此日扫祭先茔，经月不绝。”《梦粱录》记载：每逢清明“官员士庶俱出郊省墓，以尽思时之敬。”时至今日，每逢清明，人们不仅祭奠逝去的亲人，也以各种形式缅怀英烈、致敬英雄，追念先辈、感悟精神，清明寄托了人们的哀思，也承载着增强民族凝聚力和认同感的重要使命。

