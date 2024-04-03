数字艺术展：为观众带来多重感官新体验

游客在“盛世长卷”动态高清巨幕展区内近距离感受古代名画《清明上河图》。（图片来源：新华社） 中评社北京4月3日电／据光明日报报导，近两年，各种主题的数字艺术展频频举办，为观众带来了多重感官新体验。作为一种新兴的艺术形式，数字艺术展正在迅速崛起并成为当今艺术界的新潮流。它以独特的魅力和创新性，吸引着越来越多的观众和艺术家。



数字艺术展中的“数字”有多重含义。



一方面，“数字”可以表示展览采用了数字技术来呈现艺术作品。这包括使用数字媒介，如屏幕、投影仪、虚拟现实设备等，来展示数字化的艺术作品、多媒体装置或互动作品。比如，去年年底CGTN（中国环球电视网）推出的《“千年调·宋代山水花鸟”数字特展》，充分融合多项数字技术，包括三维动画复刻、三维场景再现、裸眼3D、4K高清阅览、AIGC（生成式人工智能）等，让宋代传世名作“活”起来。来自故宫博物院的《四景山水图》、台北故宫博物院的《溪山行旅图》、上海博物馆的《烟江叠嶂图》和《草虫花蝶图》，通过三维动画复刻并在网络平台多元呈现，让人足不出户就可以欣赏上百幅传世宋代画作。



另一方面，“数字”也可以指艺术作品本身是以数字形式创作或存在的。这包括数字绘画、数字雕塑、数字动画、数字影像等。艺术家利用数字工具和技术来创作艺术作品，这些作品在本质上是数字化的。比如，今年年初在深圳举办的《“有效加速·2140”数字科技艺术展》上，展出作品涵盖了早期编码艺术、生成艺术以及加密艺术、AIGC等新兴数字领域的艺术家创作。展览中，《红黄蓝》等一系列数字生成、3D打印的新雕塑作品，不断刷新人们的视觉体验，展示了数学模型与几何模型的公式之美，证明了人类创造力的无尽疆域、好奇心的哲学深度以及技术创新的变革力量。



在很多情况下，“数字艺术展”是两者的结合，即利用数字技术来展示数字艺术作品。这种展览形式常常强调科技与艺术的融合，探索数字媒介对艺术表达和体验的影响。这样的展览为艺术家提供了更广阔的创作空间，同时也为观众带来了全新的观赏和参与体验。

