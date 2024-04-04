社评：今年中美关系博弈中求稳是现实目标

美国选举年中美关系在博弈中求稳是现实目标 中评社华盛顿4月3日电（评论员 余东晖）在旧金山峰会139天之后，中美元首于4月2日首次通话，跟进旧金山峰会达成共识的落实进展情况，并处理新出现的不稳问题。中美双方努力管控竞争关系，希望延续当前中美关系企稳势头的目标昭然于世。



我们解读此次通话后的官方通报，在美国选举年，中国对美外交至少有三个方面值得关注：



首先，中方继续强调战略认知问题。中国国家主席习近平在此次通话中提出，战略认知问题始终是中美关系必须扣好的“第一粒纽扣”。中美这样两个大国，不能不来往、不打交道，更不能冲突对抗，应该相互尊重、和平共处、合作共赢，继续沿着稳定、健康、可持续的道路向前走，而不应该走回头路。



“第一粒纽扣”是新颖的比喻。就像衣服的一排纽扣，如果第一粒就扣错了，下面的纽扣就对不齐了。这与习近平去年11月在旧金山面向美国主流各界演讲时强调的相呼应。当时他说：首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。



在美国的对华战略定位于中国是首要竞争者的今天，哪怕美方有意与中方管控战略竞争，仍然会因为美方将中国视为意识形态的异类和制度竞争的对手，而难以跳脱冷战对抗和零和博弈的思维。美中关系势必会因为美国难以克制的对华打压和围堵措施而动荡不已。