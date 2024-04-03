7.2强震北台湾没警报　气象署说在查原因

台湾气象署资讯，今日早上7时58分发生芮氏规模7.2地震。(照：气象署) 中评社台北4月3日电／花莲近海今天上午发生规模7.2地震，最大震度达6强，全台均有感，且双北达到5级，但北台湾都没有收到地震警报。气象署说明，警报有发给12个县市民众，预估震度偏低原因为警报第1报预估规模仅6.8，低于后续正式测报的7.2，因此有些地区警报范围未涵盖到。



《中时新闻网》报导，今天早连续发生多起地震，并传出灾情，不少人在PTT上讨论，有些人被警报吓醒，但也有网友抱怨说，地震晃这么大，但警报却没有响，到底是怎么回事？



对此，地震测报中心主任吴健富表示，有针对12县市发布灾防警告，分别为宜兰县、新竹县、苗栗县、彰化县、南投县、云林县、嘉义县、台东县、花莲县、嘉义市、台南市、台中市，但是有些人有收到警报，有人则没有，目前还在厘清“国家级警报”没有响的原因。



吴健富说，他自己也没收到警报，而根据发送标准，警报会发给预估规模5以上、震度4级以上地区，但这仅是预估，电脑只能透过地震波P波的1秒内预估后面情况，所以会有误差。



气象署说明，实际震度达4级以上，但预估震度未达4级而没有发布的区域为桃园市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏东九如6地。由于警报门槛为震度4级以上，部分地区预估震度仅3级，因此警报范围未涵盖到。



此外，预估震度偏低原因为警报第1报预估规模仅6.8，低于后续正式测报的7.2，造成部分地区预估震度偏低。



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