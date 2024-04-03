海港城长假生意缘何逆市飘红？

海港城于今个复活节长假期推出多项推广优惠，成功吸引留港消费的顾客到访。(海港城提供) 中评社香港4月3日电／复活节长假期间，市民外游兼回乡祭祖，令本港消费者人数锐减，为消费市道出了一道难题。不过，多个商场随机应变，各出奇谋吸客，除了传统地举办主题活动之外，有商场推出免费泊车数小时等另类优惠，令顾客耳目一新。至于将来如何应对相似情况，仍待有识之士筹谋。



海港城将推特别消费奖赏



香港商报网报导，海港城昨日表示，今个复活节长假商场推出多项推广优惠，包括首次举办“全城免费泊车日”，成功吸引留港消费顾客到访，抵消外游流失本地客，不少市民大赞优惠吸引。海港城停车场2000多个车位在四日假期都在中午12时开始爆满，等候入停车场的车龙甚至伸延至广东道。车流破历年复活节长假纪录，较去年同期上升超过25%。商场人流保持畅旺，人数与去年同期相若。



优惠同时成功带动人流及消费，不少家长与小朋友专程到来参观海港城彩色公共艺术企划“Planet Walala”，并打卡拍照和欣赏维港景色。场内多家店铺人流不断，包括生活精品、甜点蛋糕店、手摇饮品店、超级市场等人头涌涌，部分时装名店亦见人龙。



对于海港城的免费泊车优惠引伸出具创意行程，有网民指可以“泊低架车再坐天星小轮过海睇光蛋，连隧道费都悭埋”；亦有市民何先生表示：“免费泊车真的很吸引，又有免费渡海轮，再过海看艺术展览。”



为答谢顾客支持及进一步鼓励顾客于清明节及周末留港消费，海港城还将于4月4日至7日一连四天推出特别消费奖赏，加码送两倍回赠，消费满1万元再送500元购物现金券，顾客只要于推广期内参与“Shop For Free Dining”活动即可享双倍奖赏，消费每2000元，即可换领200元电子美食现金券，最多可换领高达4000元现金券。



餐饮业喊救命 盼政府协助



对于尖沙咀有大商场推出5小时免费泊车优惠，香港餐饮联业协会会长黄家和指不少商场“叫晒救命”，反映本地消费仍差，又指“个个商场如倒模”，欠新鲜感。



稻苗饮食专业学会荣誉会长邱金荣昨于电台节目表示，以往认为复活节假期理应市道旺，是食肆“搵钱”时候，但今年复活节假期看见部分店铺只有两三客，日间生意较往年差两至三成，夜间生意可能跌超过四成，感到十分仿徨。



邱金荣又指，假期期间离港的港人属主要消费群，未有离港的人群消费力弱，又指担心大家都觉得经济不好要北上消费，整体氛围影响消费信心，最终流向低消费或北上消费，对业界影响大。他称业界已“出尽法宝”提供优惠，但亦期望政府协助，包括早前曾提倡的假期消费券或晚上消费券，让政府和业界各自出一分力带旺市道。



议员冀大型盛事增加香港吸引力



实政圆桌立法会议员田北辰表示，他旗下服装品牌，在复活节假期的销售额按年下跌14%，去年同期的销售额亦同样按年下跌14%，形容“双年跌”是少有，反映生意在疫情期间是近年最好。他指，市民在未全面通关时留港消费，在复常后，市民外游意欲旺盛，但访港旅客未能填补客源，认为“香港欠缺了吸引力”。他坦言，目前零售业只是守业保命，会减少入货、精简流程、商讨减租。他建议政府考虑集中在长假期举办盛事，不同业界亦要以独特的服务和产品吸引旅客。



批发及零售界议员邵家辉亦表示，市民北上消费成风，本地零售市道面临很大挑战。他相信举办更多大型盛事能增加香港吸引力，并建议政府除了着力吸引亚洲和欧美游客外，应继续开放更多“自由行”城市，提供更多签注便利，吸引旅客来港。