建行：维持三成派息率　积极推中期息

张金良指出，建行去年净息差为1.7%，仍保持同业领先水平。（香港商报网） 中评社香港4月3日电／香港商报网报导，建设银行（939）今年股息率高达9.3厘，管理层表示，未来会持30%的较佳派息比率，同时积极考虑加派中期息，另外，今年会保持资产质素稳定，有信心净息差仍继续领先同业。



2015年以来，建行累计分红超过1.1万亿元，首席财务官生柳荣表示，未来仍然会继续保持30%的较佳派息比率。对于中证监早前鼓励上市公司一年多次分红，建行会积极响应，正在研究股东意愿、资本补充、监管要求及长期可持续发展等多种因素，争取依法合规、积极有序地推进中期分红。



利率总体下行，建行去年净息差为1.7%，仍保持同业最好水平，董事长张金良指出，该行统筹好量价结构，保持生息资产的合理增长，调整资产结构，均能扺销净息差收窄的影响，去年核心高收益资产在资产总额占比提升0.3个百分点，低收益资产占比持续下降。首席财务官生柳荣指出，首季数据向好，总体经济向好，降准降息仍有空间，建行会继续优化资产结构，有信心今年的净息差继续领先同业。



不良贷款率符合管理层预期



谈及市场关注的内房贷款时，建行副行长李民表示，去年年底房地产类贷款整体贷款结构合理，不良贷款的生成与2022年基本保持一致，整体不良率符合管理层预期。地方债务结构合理，建行主要业务分布在省市级以上以及高信用等级的客户，整体资产质量稳定。已加强对关注类贷款的管理，对不良贷款早发现、早处置、早化解。



展望今年，李民预期，全年资产质量能够保持稳定，建行新发放的贷款投向合理，推动了整体的贷款结构优化。从更大的贷款分类来看，建行持续保持零售信贷大行的地位，尽管受到市场环境的影响，个人类贷款的不良率略有上升，惟整体维持到较低水平，持续处于同业较优水平。



优化按揭服务线上化流程



建行副行长李运表示，存量房贷利率调整后，减少了客户房贷利息的支出，一定程度上有助于降低提前还贷的动力。建行首3个月房贷提前还款的规模相比去年第四季有一定下降。



对于个人住房贷款需求，李运称，从建行数据来看，3月以来，住房按揭贷款，尤其是二手房按揭贷款的受理量按月有所回升。下一步，在目前的市场形势下，将积极满足房地产供给端的合理融资需求，并继续做好住房按揭金融服务，进一步优化按揭服务的线上化的流程，做好保障性住房的个贷服务，做好对发达县域农民自建房的按揭贷款支持。