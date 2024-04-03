马英九：盼黄花岗精神传承　两岸国人都记得

马英九期盼黄花岗精神继续传承。（中评社 张嘉文摄） 中评社广州4月3日电（记者 张嘉文）马英九率团访问大陆行今天进入第三天，一早就前往黄花岗七十二烈士墓园祭拜72烈士并敬献花篮，他发表谈话时强调，期盼这个“黄花岗精神”能够不断传承，让后代子孙，两岸的中国人，都能永远记得这些先圣先贤为我们的牺牲与奉献。



马英九也提及，他今天除了格外感到激动与感动外，也看到大陆将黄花岗维护得很好，甚至变成一座纪念公园，让一般民众可以来运动，一方面追思，一方面也让这些历史与生活紧紧地结合在一起，让他觉得，黄花岗精神是生生不息地传递下去。



马英九访问大陆第三天行程，一早先前往黄花岗七十二烈士墓园祭拜并敬献花篮，接着转往黄埔军校参访，下午将到中山大学进行这次访问行的第一场两岸青年交流活动。



马英九在致祭完黄花岗七十二烈士后，特别在孙中山所题的“浩气长存”四字的牌坊式大门旁发表谈话。他说，一百一十三年前，国父孙中山先生领导同盟会在黄花岗起义，英勇牺牲的七十二位烈士，抛头颅、洒热血、慷慨就义，感动了无数人，才有后来推翻清朝政府，创建民国，结束了几千年君主专制的辛亥革命，烈士之中有两位，来自苗栗的罗福星与台南的许赞元，许赞元的弟弟就是许地山，笔名落花生，很著名的一位台湾作家，他们两位都是来自台湾。而许多留日志士，如林觉民，他留学日本，来到黄花岗，是接受了林熊征（字薇阁）先生的出钱，他花了很多的钱来帮助这些学生。



马英九说，孙中山先生评论黄花岗起义的失败，“然其影响世界各国实非常之大，而我海内外之同胞，无不以此而大生奋感”。他在《黄花岗烈士事略》序文中高度评价黄花岗起义：“是役也，碧血横飞，浩气四塞，草木为之含悲，风云因而变色，全国久蛰之人心，乃大兴奋。怨愤所积，如怒涛排壑，不可遏抑，不半载而武昌之大革命以成。则斯役之价值，直可惊天地、泣鬼神，与武昌革命之役并寿。”



马英九提到，黄花岗起义所有牺牲烈士的年纪平均29岁，他们的行业有医生、工人、学生或是军人，本来都有很好的前途，但却选择了在最青春年华的时候，牺牲小我，成全大我，为国家民族更美好的未来付出他们宝贵的生命。

