汇丰撤出加拿大　华人涌分行打卡

中评社香港4月3日电／加拿大汇丰银行上周四（3月28日）正式终结在当地的43年经营，原有分行在周一再营业已经换上RBC招牌。两间银行不断透过各种途径，通知汇丰80万客户的账户如何无缝转移至RBC，但有客户被迫缩短其中文名字拼音，配合RBC规定客户名称最多只能容纳20个英文字母。



大公文汇全媒体报导，多伦多汇丰一名来自香港的女客户表示，她的中文名字英文拼音加上英文名和丈夫姓氏超过20个英文字母，RBC客户纪录无法完全显示她的全名，她唯有采用一个折衷方法，把她的中文名字拼音缩短为两个英文字母缩写，才能符合规定。她表示一直采用汇丰户口是因为容易用粤语沟通，而且较瞭解华人需要。另一名客户曾在3月初亲往汇丰分行询问转移事宜，客户经理表示一切手续顺畅，但他刚发现RBC网上客户纪录仅得其姓名，但却没有储存其他个人资料，他立即致电RBC客户中心，但他等候超过15分钟，都只能不断听到音乐和“业务代表将会尽快接听电话”的中文录音。



男童不舍门前铜狮子



在汇丰正式停运前一个星期，不少分行都成为打卡热点，不少华人专诚前去拍照作为纪念。一些打卡者并非汇丰客户，但他们曾参加汇丰赞助的社区活动，而且觉得汇丰作风既国际化亦够本地化。自称是汇丰超过30年客户的白领Philip表示，他首次置业是在汇丰做按揭，主要因为汇丰提供给中小型商户和供楼人士的贷款利率低过当地主流银行。一名经常跟随祖父前往汇丰分行存款的男童表示，他最不舍得分行门前竖立的一对铜狮子，他的父亲答应将来带他到香港看在汇丰总行的一对更巨型狮子。



加拿大银行业竞争并不激烈，随着全国最大银行RBC斥资135亿加元（约779亿港元）并购最大外资银行加拿大汇丰后，整个银行业更是完全操控在当地5大银行手中。RBC关闭汇丰其中的25间分行，但汇丰的4，200名员工获保证继续聘用。