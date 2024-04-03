花莲灾情惨！大楼严重倾斜集结救援

苏花公路清水隧道前后路面崩塌、落石不断。(照：赖坤成脸书) 中评社花莲4月3日电／台湾东部外海今天上午7时58分许，发生规模7.2强震，全台余震不断，剧烈摇晃。位于震央的花莲陆续传出灾情，包含消防署特搜队在内的各县市消防局特搜队伍，全数赶往花莲待命救援，同时在直升机上沿路进行空拍勘灾，从画面清晰可见，一栋建筑物严重往后倾斜，景象骇人。



花莲县政府已宣布停班停课，因余震不断，政府开放多处空旷场所供民众避难收容，包括知卡宣公园、四八高地、中正体育馆旁、花冈国中体育馆、美仑田径场、德兴运动场、大本运动公园、中华国小。苏花公路交通受阻、台铁部分停驶。



“中央灾害应变中心”成立，消防署立即成立0403地震灾害紧急应变小组，进行灾情查报。截至3日8时30分，经查花莲县有2栋房屋倾斜。后续将持续掌握灾情，积极应变处置。



位于震央附近的花莲陆续传出灾情，除了北滨街一栋公寓民宅大幅度倾斜外，市区旧火车站前也出现一栋10层楼大楼倾斜摇摇欲坠，百余名住户目前正陆续疏散中。



此外，花莲女中多栋校舍禁不住地牛翻身，多处校舍传出塌陷，梁柱断裂钢筋露出，县政府稍早前已紧急宣布全校停班停课。苏花大清水隧道后来也发生道路坍塌、中断，而太鲁阁园区也暂时封闭。

