台中山区强震落石　交通一度中断

台中因落石导致部分山区道路中断。（照片：台中市消防局提供） 中评社台中4月3日电（记者 方敬为）台湾花莲今晨发生芮氏规模7.2强震，台中市最大震度达5级，台中市政府消防局宣布成立三级震灾应变中心，截至中午统计位于山区的和平区有2件落石意外，有车辆遭砸中，酿2人受伤，其中1名60多岁男性头部受创、意识不清，伤势严重，已送医治疗中，另一度因落石导致部分山区道路中断，已派员抢通。



台中市消防局统计，获报2件落石灾情，包括上午8点05分和平区临37便道18.7k救护案件，根据谷关工务段人员来电表示，从监视器看见有车辆遭落石击中，无人受困、1名民众受伤，消防派遣谷关分队前往抢救。



消防局指出，该局获报后派遣消防、救护车辆前往现场过程，沿途有落石阻碍通行，再派遣梨山救护车到场，已有重机具协助抢通5K处，人员持续前进中。



另外，上午9点13分获报，和平区临37便道23k处，有发现有1名男性伤者（60岁），其头部创伤、意识不清，处置后送往梨山卫生所。



消防局表示，上午全市获报6件电梯受困，包括2件西屯区，其余为神冈区、丰原区、大肚区、雾峰区等，另外北区、中区各有1件大门无法开启。消防局也因应今天大地震，特搜大队上午10点半已经集结完成，一共11车、30人及2犬，包括2名医师、1名兽医师及1名结构技师。