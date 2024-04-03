王鸿薇不满中央社误刊新北停班假消息

图说：蓝委王鸿薇痛批中央社发假消息。(中评社 俞敦平摄)。 中评社台北4月3日电（记者 俞敦平）3日上午台湾东部外海发生强震，网路上有流传出新北市宣布停班停课的消息，但立刻被市府否认。国民党“立委”王鸿薇对此指出，这件错误的消息是由中央社的新闻粉丝团刊登出来，她认为中央社贵为国家通讯社不应该出现如此重大的错误，并要求中央社尽速出面说明更正。



国民党团3日于“立院”召开＂为台湾祈福 请“中央政府”立即协助地方救灾！＂记者会。国民党团书记长洪孟楷、“立委”黄建宾、张嘉郡、许宇甄、王鸿薇、罗廷玮、徐巧芯和罗智强出席。



今天上午7点58分，台湾东部海域发生规模7.2的地震，造成当地以及双北地区严重的灾情。有消息称新北市政府宣布停班停课，但这一消息被新北市府否认，确认当地仍将正常上班上课。此外，有关新北市灾害应变中心的停班停课的网传讯息也被证实是错误的，新北市府呼吁民众不要再传播这一不实讯息。



王鸿薇首先强调了迅速的灾后应对和救援的重要性，她呼吁“行政院”相关首长应立即前往灾区进行勘灾，并提供必要的救助。特别是花莲女中受到的损害，使得学生可能无法在原有教室内上课，因此她要求“教育部”对受灾学校提供立即援助，以确保学生的安全和教育权利。

