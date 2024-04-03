“和解好过法庭见”　湾区拟推调解机制

左图：林定国表示，调解可令各方有机会以快捷和低成本的方式解决问题，是建立和谐社会的良药。右图：调解周及调解会议于下月举行，特区政府期望透过不同的活动，厚植社会的调解文化。图为2022年调解周活动。（图源：大公报） 中评社北京4月3日电／据大公报报导，香港致力推广调解文化，特区政府将于五月上旬举办调解周及调解会议。律政司司长林定国表示，调解可令争议各方有机会以互相接纳且快捷和低成本的方式解决问题，是建立和谐社会的良药。律政司正积极与广东省及澳门的司法部门合作，希望在大湾区内推行一套统一的调解员认证机制及调节模式。



有法律界人士指出，香港作为一个国际金融中心和法治社会，具有许多优点来促进调解的发展。国际调解院总部落户香港，将进一步提升香港在国际调解领域的地位，吸引更多来自世界各地的专业调解人才和调解机构，巩固香港成为国际调解中心的地位。＼大公报记者 龚学鸣



林定国早前接受了律师姚定国的专访，分享律政司如何在国际及本地推广调解文化。“解决争议，‘法庭见’并非唯一选择。”他说，法律界一直提倡以调解作为争议解决的方法。调解可以将争议带离法庭，让争议各方有机会以互相接纳且快捷和低成本的方式解决问题。“调解范畴涵盖日常生活，除了朋辈调解，亦有家事调解、社区调解、商事调解等。”他强调，调解的精神最重要是“和而不同”，能包容和尊重不同意见，大家和谐共处，这正是建立和谐社会的良药。而调解员的任务是帮助各方探讨本身论据的强弱，并寻求可行的解决方案，从而利便各方达成和解协议。



调解周及调解会议下月举行



在中央的大力支持下，国际调解院总部即将落户香港，是首个总部设址香港的政府间国际组织。林定国指出，国际调解院将为国际纠纷提供友善、灵活、经济、有效率的调解服务。这将是对现有争端解决机构和争端解决手段的有益补充，为和平解决国际争端提供新平台。



林定国介绍，为了让香港更好参与大湾区发展，律政司正积极与广东省及澳门的司法部门合作，希望在大湾区内推行一套统一的调解员认证机制及调节模式，这一措施有利于完善大湾区内的争议解决架构，促进调解员的专业发展，从而增强调解用户的信心，让他们更愿意使用香港调解服务解决大湾区内的跨境争议。



他说，在2023年11月的年度旗舰活动“香港法律周”期间，第六届沪港商事调解论坛讨论了调解和解协议的跨境执行，而调解讲座则探讨了调解作为有效和高效机制的未来机遇，解决国际商业纠纷。“两次活动都为充分发挥香港独特优势、服务国家发展提供了宝贵的见解。”

