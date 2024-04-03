医政对峙两个月，韩国总统为什么突然道歉了？

3月3日，韩国医生在首尔市汝矣岛参加集会抗议医学院扩招。（来源：新华社） 中评社北京4月3日电／据新华社报导，韩国总统尹锡悦4月1日就医学院扩招及医疗改革发表讲话，对未能及时化解医疗界“罢工潮”给国民带来不便深表歉意。尹锡悦说，若医疗界能给出更妥当、合理的方案，政府将持开放态度进行讨论。



自韩国政府今年2月公布医科大学扩招方案后，大批医院医生罢工、医学院学生罢课，医学院教授也提出集体辞职，造成诊疗混乱。政府和医疗界的对峙已经持续两个月，双方一直态度强硬、互不相让，为何总统此时突然道歉？是不是政府要让步？这场对峙又将如何收场？新华社记者为您解局——



总统为何此时道歉？



韩国第22届国会选举定于4月10日举行。这次选举对韩国政局未来数年走向意义重大。执政的国民力量党希望通过这次选举改变目前“朝小野大”局面，在立法层面为尹锡悦政府未来三年执政保驾护航。而韩国一项最新民意调查结果显示，最大在野党共同民主党的支持率领先于执政党国民力量党。



韩国媒体和分析人士认为，尹锡悦在这一时间点道歉与即将到来的选举不无关系。韩国《时事周刊》在早前的报导中说，尹锡悦支持率2月上升的助推因素之一是推进医科大学扩招。二三月份有民调显示，扩招政策受民众欢迎。当时就有分析指出，尹锡悦政府就扩招展现的强硬态度有基于选情的考量。但如今实习和住院医生罢工，在医疗空白长期化影响下，韩国民众对于医疗改革的态度也逐渐从支持变成有所动摇。



根据韩国民调机构“真实计量器”4月1日发布的民调结果，尹锡悦的施政好评率已连续5周出现下滑。“真实计量器”分析说，政府与医疗界围绕医学院扩招规模的对峙持续，为尹锡悦的支持率增添不稳定因素。韩国媒体指出，随着对峙加剧医疗系统危机，韩国国内要求政府妥协的声音增大，包括在执政党内部。国民力量党国会议员安哲秀1日表示，医疗空白给国民带来的损失日益严重，民众最终会埋怨政府和执政党，应重新讨论扩招规模。

