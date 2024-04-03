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台湾地区突发地震 国台办：愿提供救灾协助
http://www.CRNTT.com   2024-04-03 12:53:01


国台办发言人朱凤莲（中评社图片）
　　中评社北京4月3日电／4月3日，台湾地区发生强烈地震。国务院台办发言人朱凤莲表示，大陆有关方面高度关切，向受灾的台湾同胞表示诚挚慰问，将密切关注灾情和后续情况，愿提供救灾协助。

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