多个团体促美停止抹黑维护国安条例

左图：有市民团体前往欧盟驻港办事处抗议，谴责及反对欧盟抹黑香港及干涉中国内政。右图：香港广东社团总会一行在美领馆门外高喊口号，谴责美国抹黑诋毁香港。（图源：大公报） 中评社北京4月3日电／据大公报消息，美国国务院发布所谓“2024年香港政策法报告”，国务卿布林肯亦发表相关声明，攻击诋毁香港《维护国家安全条例》的实施和法治、民主及人权状况，严重践踏国际法原则和国际关系基本准则。连日来，大批市民前往美国驻港领事馆前抗议，强烈谴责布林肯的相关声明颠倒黑白、歪曲事实，粗暴干涉中国内政；指出立法会审议通过《条例》，使香港营商环境更稳定和明朗，为香港长治久安和保持长期繁荣稳定保驾护航。



香港广东社团总会常务副主席及常务副秘书长何毅强及会员在美领馆门口高喊口号“严厉谴责美国抹黑诋毁香港，干预中国内政”。何毅强谴责美国对香港肆意抹黑攻击，粗暴干预香港事务和中国内政。香港国安法、《维护国家安全条例》及其他维护国家安全相关法律全面准确实施，依法保障香港市民的权利和自由，确保“一国两制”实践行稳致远。



近20位屯门各界人士亦手持标语到场，高喊口号表达强烈反对。市民陈先生谴责美国借人权之名，插手干涉香港事务。市民林先生则认为《维护国家安全条例》的实施堵住了香港在国家安全方面的漏洞。香港此后可以再无后顾之忧，向前发展。他们呼吁市民支持香港特区官员依法履职，齐心协力抵御外部势力的干预和抹黑。



此外，有市民团体前往欧盟驻港办事处抗议，谴责及反对欧盟抹黑香港《维护国家安全条例》及干涉中国内政。市民团体认为，香港事务纯属中国内政，欧盟没有资格说三道四。他们敦促欧盟停止对《维护国家安全条例》的无端指责，停止以任何借口干涉中国内政。



（来源：大公报）