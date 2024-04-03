图为近日，安徽省绩溪县纪检监察干部深入绿化工程现场督查问题整改情况（来源：中央纪委国家监委网站） 中评社北京4月3日电／据中央纪委国家监委网站报导，近日，安徽省亳州市园林建设管理服务中心召开主任办公会，会议议题之一，就是提请按照新修订的《亳州市园林绿化考核内容及措施》规定，对中标第二批城区绿化管养项目的一家公司作出经济处罚，并通报批评。



此前半个月，该中心开展园林管养月度考核，工作人员现场检查时发现，中标该项目的公司没有按照合同约定配备人员和设备：洒水车少了4辆，高空作业车少了2台，还有4名管护人员没有按时到岗……在约谈中标公司项目负责人后，该公司并没有按期整改，市园林中心遂依规对其作出相应处罚。



“以前有些事找园林中心说说就过去了，现在不按合同约定干真不行。”本以为能“照常过关”的中标公司负责人，在得知将被处罚时说。



变化的背后，是“个案清除”后的“系统施治”。去年以来，亳州市纪检监察机关共处置绿化工程领域问题线索139件，立案49件52人，留置10人，移送检察机关8人。针对此类案件暴露出的绿化工程招投标、施工管理、竣工验收和后期管养等环节存在的问题，亳州市纪委监委组织开展专题调研，进行类案分析，发出《关于加强市园林系统廉政风险防控的纪检监察建议》等，推动以案促改、以案促治，仅市园林中心就对照制定了9项制度。



“在持续查处园林‘害虫’同时，我们更加注重扎牢绿化工程领域制度‘篱笆’，推动综合施治，坚决纠治行业乱象。”亳州市委常委，市纪委书记、监委主任李立新说。



城市绿化是惠及广大群众的民心工程，绝不能被“蛀虫”啃噬。去年4月以来，安徽省纪委监委在全省部署开展为期一年的城市绿化工程领域腐败问题专项整治，坚决惩治绿化“蝇贪蚁腐”，贯通办案、治理、监督、教育，开展全链条大扫除，清源头、治病灶、严氛围、管长远。

