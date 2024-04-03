浙江温州筑牢项目供地廉洁防线

近日，浙江省乐清市纪检监察干部在浙江捷仕泰电子有限公司跟踪土地供给后的开工建设等情况。（来源：中央纪委国家监委网站） 中评社北京4月3日电／据中央纪委国家监委网站报导，提高土地要素配置精准性和利用效率，是推动经济社会高质量发展的题中之义。



去年以来，浙江省温州市针对优质中小企业用地难、用地贵等问题，全面推行“数据得地”供地机制。具体来说，就是按照“公开公正、数据客观、指标量化、企业无感”的原则，联通经信、税务等相关职能部门，获取企业亩均税收、研发占比、企业荣誉等数据，通过构建工业用地数字化综合评估机制，并根据评估结果向企业供地，以此提高土地利用效率和使用效益。



温州市各级纪检监察机关紧紧围绕工业用地“批、供、用、管”全生命周期强化政治监督，确保有限的土地资源向优质中小企业倾斜，有力推动“数据得地”供地机制成为优化营商环境的“金字招牌”。



过去一段时间，温州工业用地供需矛盾突出、供地机制存在短板，为腐败滋生提供土壤和条件



来自湖南的刘新文，是温州乐清的新驰电气集团有限公司负责人。他在当地创业16年，企业2023年产值达到4亿元。



去年5月，刘新文的企业成功“摘”得在乐清柳市镇自持的第一块土地，面积约21.9亩，用于建设年产5亿元光伏并网智慧设备系列产品智能工厂项目。该项目建成后，企业产品类型将向新能源方向转型，产值预计将增加2倍。



“以前，向政府申请供地多次都没成功。这次通过‘数据得地’供地机制，我们的准入预评分在柳市排名第一，很顺利就拿到了用地。”刘新文说。他计划将省外的项目陆续迁至温州，安心扎根创业。截至目前，已有60家像刘新文这样的乐清企业，通过“数据得地”供地机制获得1734亩用地。

