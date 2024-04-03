不妨拆拆“快递盲盒”的灰色利益链

3月6日在位于德国波恩的DHL集团总部拍摄的DHL集团标识（图源：新华社） 中评社北京4月3日电／据光明网报导，现在不少网购平台上充斥着各种各样的“快递盲盒”，“4元一斤，5斤起拍”，卖家称，“玩的就是心跳，不接受任何差评”。不少店铺的销量都在几百单以上，多为按件卖、按斤卖，甚至按吨卖，一吨标价6000元到8000元不等。近日央视调查发现，“快递盲盒”里的产品要么是厂商处理的低价尾货，要么是快递公司本该退回的快递。



有点期待，有点激动，相信喜欢拆盲盒的人都有这样的感受。这也是近年来各种盲盒产品迅速走红、风靡一时的原因。“快递盲盒”也不例外，以当下网购之普及，递件量之庞大，或许很多人真的认为能够拆出物超所值的惊喜。



而媒体调查结果却给这些心心念念寻宝的人浇了一瓢凉水。既然盲盒内容来自于低价尾货或退回的快递，层层“把关”之下，这些物件的价值自然不高，远低于哪怕是论斤卖的价值，如此，拆的结果也无非是一次次的失望而已。



不过，“快递盲盒”能够走红，也给人们提供了另外的思考视角。



其一，消费者果真是头脑一热、缺乏消费理性吗？未必。卖家自是巧舌如簧，而一般消费者网购时未必没有自己的预期。也即，很可能会有消费者认为自己真的能“捡漏”。记者调查获悉的两个来源渠道，在一些消费者看来，或许正是“机会”。他们宁愿相信，尾货未必都是低价低值的，而在退不回的快递里“捡漏”的可能性没准儿更大。



可见，“快递盲盒”走红，也与部分消费者的侥幸心理有关。如何破除侥幸心理，让更多的人回归理性，既要从看破卖家的套路入手，也要从养成消费者健康的消费心理入手。



其二，退回来的快递，快递公司自行处理出售，显然也是有问题的。从央视调查的情况看，确实有不少快递从快递公司流出，“用车拉，一元钱一斤”。调查显示，仅一位商家两个月退件就有400多件。考虑到当下网购揽收件数量之大，类似的退件也不在少数。

