马意外发现随扈毕业于黄埔　留下珍贵合影

马英九与随扈合影（中评社 林艶摄） 中评社广州4月3日电（记者 林艳）今年是黄埔军校建校100周年，中国国民党前主席马英九一行4月3日在广州黄埔军校参观时，意外发现随扈也是毕业于黄埔军校，并在参访结束后与随扈在校门口合影留念。



中评社记者看到，在黄埔军校的参访行程结束后，马英九来到校门口“陆军军官学校”下方与随团台湾青年合影。结束后，随扈告诉马英九这也是他毕业的学校，马英九与其亲切交谈并询问是不是陆军？随后，马英九与从台湾来的四位随扈一起合影，留下珍贵照片。



黄埔军校全名为“陆军军官学校”，孙中山1924年在中国共产党和苏联的帮助下，在广州黄埔建立了中国第一所培养革命军队干部的军事学校，曾培养了许多在抗日战争和国共内战中闻名的指挥官，周恩来等曾经先后在这个学校担任政治工作和其他工作。黄埔军校也是我国近现代历史上著名军事学校，在广州创办到1949年底迁往台湾高雄县凤山市，在大陆共办了二十三期，在台续办至今已七十八期，堪称中国的“西点军校”。



今日是马英九一行在大陆的第三天访问也是在广东的最后一天，上午马英九一行前往广州黄花岗七十二烈士墓园祭拜烈士并敬献花篮，随后到黄埔军校参观。下午，马英九将率台湾青年一同前往中山大学交流座谈，并于今晚搭乘飞机抵达西安。



应大陆方面邀请，中国国民党前主席马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行首站在广东预计停留3天，包括参访中山大学与师生交流、瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观国父孙中山先生故居纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆等行程；第二站陕西预计停留4天，包括参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”、参观秦始皇帝陵博物院、前往马援祠及马援墓寻根等行程；此行最后一站北京预计停留4天，包括前往北京大学参访交流、参观八达岭长城、北京故宫、中国空间技术研究院及卢沟桥和中国人民抗日战争纪念馆等行程。