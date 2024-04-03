采耳遭重罚，如何化解诊疗生活化监管难题

中评社北京4月3日电／据4月1日光明网报导，近日，“四川宜宾采耳店收入2000元被罚22万元”一事，引发公众对于“小过重罚”的讨论。3月31日，四川宜宾翠屏区卫生健康局发布情况通报称，该局已向当地法院撤回强制执行申请，并对该案启动内部复查，将根据复查情况作出妥善处理。



此事引发热议，是因为采耳是一项常见服务，它究竟属于诊疗活动还是生活化服务，公众难以厘清。而且店家收入和罚款额之间的巨大反差，更让人对店主产生同情。



时下，诊疗生活化、生活服务机构开展诊疗活动等较常见，为公众健康带来不小隐患。诸如生活美容馆打美容针、游泳馆提供小儿推拿、养生保健机构提供灌肠服务、洗脚店挖鸡眼或治疗脚癣，以及拔灌、扎小针刀等民间疗法，都属于诊疗生活化的现象。采耳这一生活服务项目，也容易越界变成耳病诊疗项目。



对这类现象，首先监管难以定性。去年颁布的《中医养生保健服务规范（试行）》明确，提供中医养生保健服务的机构及其人员不得使用针刺、瘢痕灸、发泡灸、牵引、扳法、中医微创类技术、中药灌洗肠以及其他具有创伤性、侵入性或者危险性的技术方法。除禁止项目之外，是否具有创伤性、侵入性、危险性，是界定生活服务和诊疗服务的重要依据。但具体区分有时极难把握，比如采耳可能刺破鼓膜，也可能只是简单地掏耳朵，定性的自由裁量空间很大。



其次，执法对象的确定也存在难度。美容店在顾客身上“动刀子”，养生馆拔罐放血导致顾客重度贫血等，类似的诊疗生活化理当得到监督和处罚。但民间挑疳积、刮痧等有创性操作十分普遍，管还是不管是个难题。就此番事件而言，就算有必要处罚采耳店，但倘若当地存在更严重的生活服务机构越界行医等现象，便难免令人生出“管小放大”等质疑。



此外，处罚分寸等同样难以把握和确定。针对非法行医，处罚通常较重，但处罚一些收费较低的医疗生活化行为，就容易变成“小过重罚”。相反，由于非法美容手术的收费很高，生活美容机构越界做医美手术者便往往“不怕罚”。一旦过罚不当，便无法产生足够的震慑力。



上述典型案件值得关注，但关注不应只是简单地批评，而是应针对监管的难点与模糊空间，进一步厘清生活服务与医疗服务的边界，让相关监督和执法更加规范有序，公众的生命健康安全更有保障。



（来源：工人日报）