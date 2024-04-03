中评社北京4月3日电／据经济日报报导，近日，有报导称，受个别黄金销售门店关门影响，一些投资者在门店托管的投资金条无法提取，蒙受不小损失。



上述事件中涉及的黄金托管服务，是商家承诺消费者，可将其购买的投资金条交给门店，按照约定期限代为保管，到期后可提货、续约，也可以让门店按照实时金价回购。



但是根据监管规定，黄金托管服务仅限于金融机构，黄金销售门店等企业不能开展此类业务。



中国人民银行此前出台的《关于黄金资产管理业务有关事项的通知》规定，黄金资产管理业务是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托，将受托的投资者财产投资于实物黄金或黄金产品的金融服务。



《通知》还明确，对黄金资产管理产品投资的实物黄金应当进行登记托管，登记托管服务仅限金融机构和上海黄金交易所等经国务院、金融监管部门批准的黄金交易场所提供。



没有业务资质，某些金店却能长期开展黄金托管服务。不能不问，到底是哪个环节的监管没跟上？



除了资质问题，还可能涉及诈骗。正规黄金积存业务，是客户通过银行开立黄金积存账户，在一定期限内以定投或主动积存方式买入黄金，到期后的积存金可兑换为实物金或执行赎回、转让、质押等操作。此类业务并非稳赚不赔。



而某些金店所谓的“黄金托管服务”，不仅宣传没风险，还承诺给予托管黄金一定的投资回报，已有非法集资之嫌。此前，已有多地监管部门发布非法集资风险提示，预警黄金托管风险，提醒民众在投资黄金托管产品前，务必查证相关机构是否具备资质，以免掉入诈骗陷阱。

