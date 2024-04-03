许英杰：塑造中小企业专精特新发展优势

中评社北京4月3日电／据经济日报报导，中小企业是国民经济和社会发展的生力军，专精特新中小企业是其中的佼佼者，代表着中小企业发展壮大的方向。中央经济工作会议明确将“促进中小企业专精特新发展”作为深化重点领域改革的一项重要任务。推动中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化之路，更好发挥其在推动科技成果向现实生产力转化方面具有的独特优势，能够有效提升我国产业链供应链韧性和安全水平，为建设现代化产业体系、推动民营经济可持续和高质量发展提供重要支撑。



专精特新中小企业，是指具备专业化、精细化、特色化、新颖化优势的中小企业。其中，专业化要求中小企业聚焦核心业务，在提供核心零部件、关键元器件、配套产品和服务方面进行专业化生产运营，提供高质量产品和服务。精细化要求中小企业在生产和运营过程中精耕细作，提高科学化、精细化、智能化管理水平，加强公司治理，提升产品、服务品质和品牌美誉度，在细分市场形成优势地位。特色化要求引导中小企业在工艺、技术、配方或原料方面采用“独门绝技”，利用特色资源，培育特色经营模式，提供具有较高市场识别度的产品和服务。新颖化要求中小企业在技术、管理、业务模式方面大胆创新，加大研发投入力度，强化知识产权创造、运用、保护、管理，让创新成果持续涌现。



近年来，我国不断加大专精特新中小企业培育力度，一大批企业脱颖而出。截至目前，我国已累计培育专精特新企业12.4万家，其中专精特新“小巨人”企业1.2万家，企业创新发展活力充分涌现。但也要看到，当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，全球产业链供应链加速重构，大部分中小企业技术发展水平还不够高，生产运营和公司治理水平与高质量发展要求相比尚存在差距。促进中小企业专精特新发展，深耕专业、探索创新、精益求精，能够进一步增强创新活力和经济内生动力，对推进现代化产业体系建设、实现高水平科技自立自强具有重要意义。



促进专精特新中小企业发展，一是有助于提升产业链供应链韧性和安全水平。专精特新中小企业大多聚焦产业链供应链关键环节，具备较强核心技术优势、深厚的供应链基础和较高市场份额。围绕核心基础零部件、关键元器件和基础材料、先进基础工艺、关键核心技术打造主导产品，有助于打通产业链堵点卡点，提升产业链供应链自主可控水平。二是有利于推动制造业高质量发展。专精特新中小企业大多聚焦新能源、新材料、新能源汽车、新一代信息技术、高端装备等领域，往往走在数字化转型、绿色化发展前沿，拥有由科技创新发挥主导作用的生产能力，有助于产业向高端化智能化绿色化转型、向产业链创新链价值链高端攀升。三是服务建设世界一流企业。专精特新中小企业不仅可以提供关键元器件等配套供应，参与产业链供应链上下游协作，融入大企业供应链生态，而且拥有专利技术、商标品牌等知识产权作为核心资产，可以在各自细分领域展现出竞争优势，有助于培育一批具备较强创新引领力和国际竞争力的世界一流企业。

