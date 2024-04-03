刘向东：建强统一大市场释放经济潜力

中评社北京4月3日电／据经济日报报导，中央经济工作会议提出，加快全国统一大市场建设，着力破除各种形式的地方保护和市场分割。《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》提出，“加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，全面推动我国市场由大到强转变”。这一系列部署旨在优化市场资源配置、提升供给质量和扩大内需。当前和今后一个时期，更好发挥我国超大规模市场优势，构建新发展格局，必须深刻把握建设全国统一大市场的重大意义和实践要求，加快建立全国统一的市场制度规则，打通制约经济循环的关键堵点，进一步增强经济发展潜力和活力。



促进供需双方在更高水平上实现动态平衡



市场是供求双方买卖交易的场所，在资源配置中起决定性作用。一般而言，市场的稀缺性本质上源于资源的稀缺性。一方面，稀缺性体现在市场本身的规模大小，即市场是否足够大到能够提供充足的供给和需求，形成多买多卖的有效市场。如果资源要素供给不足，市场规模太小，就不能使生产经营活动产生规模经济和范围经济效应，也不能使消费需求在可负担的价格水平上得到合理满足。另一方面，稀缺性还体现在市场和制度的健全有效，即能否有效组织供求双方实现自愿合理的公平交易。如果市场机制不完善，市场资源配置就很难实现帕累托改进，不能让所有参与者都受益或不受损，就会变成有输有赢的零和博弈，显然此类经济活动是非经济的，也是无效率的。



长期以来，以自由贸易为代表的经济全球化使国际贸易活动日益频繁，一些国内市场较小的经济体也能参与国际分工，并从中获得更大市场带来的规模经济收益。近年来，随着逆全球化思潮抬头，全球经济增速有放缓趋向，市场稀缺性有所增强。从需求层面看，一些发达经济体设墙筑垒，使世界市场分割成不同市场，增加了企业拓展市场的交易成本，让国际贸易活动变得规模不经济。从供给层面看，受地缘政治冲突和保护主义影响，一些国家强化供应链体系的安全稳定，限制关键原材料和零部件的出口。在这一趋势下，国际石油、天然气等大宗商品一度大幅上涨，许多稀缺资源成为重要战略资源，供给方垄断的市场结构加速形成。



要从世界经济发展大势和我国高质量发展大局出发，聚焦市场稀缺性特征，让供需双方在更大范围、更深层次上实现动态平衡。建设全国统一大市场，要以系统观、全局观把握生产力布局和市场体系建设，构建起统一的市场制度规则，以“大市场”促“大循环”。破除各种封闭分割的小市场、各自为政的小循环，使商品要素资源在生产、分配、流通、消费各环节畅通流动。使国内市场与国际市场更好联通，有效利用全球要素和市场资源，实现更高水平的内外联动和优化配置，充分激发经济活力和发展动力。建设全国统一大市场，要充分利用市场规模效应和集聚效应，发挥超大规模市场具有的更多创新场景、更低创新成本和更高创新收益的综合优势，促进竞争、深化分工，推动经营主体发展壮大、居民收入稳步增加、劳动生产率提高、供给质量提升和需求优化升级，为经济高质量发展、增强经济发展韧性筑牢市场基础。

