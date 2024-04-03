推陈出新促进旅游消费升级

中评社北京4月3日电／据经济日报报导，如今，旅游成为人们休闲娱乐的重要方式，旅游消费也因此成为促进经济增长和扩大内需的重要动力。最近，随着天气逐渐转暖，各地“赏花热”成为旅游“热搜款”，“赏花＋露营”“赏花＋市集”“赏花＋体育”等融合业态持续升温。



今年《政府工作报告》提出，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。如何培育消费增长点？不妨从紧盯旅游市场新需求、创新旅游产品、提升旅游服务质量特别是提升旅游服务智能化水平等方面拉动旅游消费。



旅游消费不断创新高，是旅游市场持续“回暖”的信号，也从侧面反映了旅游产品越来越丰富。同时也应看到，旅游需求也在不断变化。传统的观光旅游已不能满足游客的多样化需求，门票减免、住宿优惠、交通补贴等不再是大多数游客的首选因素，更多的游客开始追求个性化、高质量的深度旅游，这也对旅游服务提出了新挑战。



旅游产品持续创新是吸引游客的关键。不断“推陈出新”，才能吸引更多游客。这就需要各地结合自身的自然和文化资源，突出地方特色，通过举办节庆活动、文化体验活动等，深度挖掘文旅资源潜力。比如，湖北省武汉市在赏花季推出“春游武汉十大推荐线路”，举办赏花、国风、艺文、郊游四大“浪漫武汉”系列文旅活动，培育形成自身的文旅IP，有效拉动了旅游消费。



提升服务质量是吸引游客的重要因素。游客对一个地方的美誉度提升，才会更好激发消费热情。行程规划、导游服务、住宿餐饮等全环节都要提高服务水平和质量，让游客能够享受到愉快、舒适、安全的旅游体验。近期，甘肃省天水市的麻辣烫继淄博烧烤、“尔滨”冻梨后登上“热搜”，大量游客前去品尝。当地通过更新城市基建、提供志愿服务、开通公交专线、设置外地旅游车辆临时停车点等举措，提升了服务水平，满足游客多方面的需求。



数智赋能旅游产品是吸引游客的重要基础。在数字化时代，利用大数据、云计算等现代信息技术手段，提升旅游服务智能化水平显得尤为重要。比如，通过智慧旅游平台，为游客提供个性化的旅游推荐、在线预订、智能导览等；再如，在文化旅游景区推出VR体验、4D还原历史场景等，运用科技丰富旅游产品，让游客在感受传统文化的同时，也享受到现代科技带来的便利与乐趣。为此，应进一步重视新技术在文旅及其配套行业的应用，顺应旅游消费升级趋势，更好地激发旅游消费市场潜力。



（来源：经济日报）