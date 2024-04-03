培育叫得响卖得好的土特产

中评社北京4月3日电／据经济日报报导，产业振兴是乡村振兴的重中之重。当前，支持打造乡土特色品牌，成为鼓励各地因地制宜大力发展特色产业的关键一招。



做大做强土特产是实现农民增收致富、推进乡村振兴的重要途径。近年来，各地依托农业农村特色资源，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，做大做强土特产业，效果明显。有关数据显示，近年来，全国省级农业农村部门重点培育农产品区域公用品牌3000个，2023年，中国各地新建40个、续建51个优势特色产业集群，培育全产业链产值超100亿元的集群139个、超500亿元的14个、超1000亿元的3个，实现从业农民人均可支配收入平均提高4000多元。如今，吉林的蓝莓、四川的鱼子酱、广西的砂糖橘、陕西的火龙果、茂名的荔枝、靖江的肉脯等越来越多地方标志性特色农产品进入市场并打响品牌。地方土特产业的发展壮大不仅增加了当地农民收入、促进了地方经济发展，而且对构建新发展格局、推进乡村振兴具有重要意义。



但也要看到，有些地方发展土特产业正面临一些现实难题，比如产品特色不足、同质化现象比较突出；行业门槛低，容易导致一哄而上，“果贱伤农”现象屡屡发生；融资难、盈利难，企业信心和动力不足；有些土特产质量难以保障；等等。破解这些制约土特产行业健康发展的问题，需要有为政府与有效市场相结合，多管齐下，形成合力。



发挥好政策的价值驱动和战略牵引作用。地方政府要出台配套政策，打通土特产产销各环节的堵点、痛点。农业科技创新是深挖土特产资源的动力源，地方政府要加强农业与信息技术、生物技术等高新技术的融合，提高土特产业的智能化、精准化水平。融资难是企业面临的共性问题，要千方百计解决企业融资难、融资贵问题，比如会同当地金融机构签署战略合作协议，对符合条件的土特产企业给予贷款便利。注重品质提升和品牌建设是增强农产品市场竞争力的关键，要注重培育区域公用品牌，加快实现品牌溢价和附加值提升，增强特色优势农产品行业话语权。同时要深化产销对接合作，进一步培育涉农电商主体，优化电商综合服务，推进“数商兴农”工程与“快递进村”工程等拓展线上销售，有效地将农产品从“深闺”带到更广阔的市场。



充分发挥土特产经营企业的主导作用。地方政府要做到有为但不越位，尊重企业的选择和农民的意愿，尊重市场规律，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，由企业依托当地特色资源，根据地理环境、市场发展前景、成本优势等因素综合考量，选好优势土特产品种，进行价值挖掘和培育引导。企业要摒弃急功近利的心理，树立企业家思维，沉下心做好土特产业，使培育的土特产品种能够从县域走出去，叫得响、卖得好。

