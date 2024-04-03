完善巨灾保险制度任重道远

中评社北京4月3日电／据经济日报报导，日前，国家金融监督管理总局、财政部联合印发了《关于扩大城乡居民住宅巨灾保险保障范围 进一步完善巨灾保险制度的通知》。按照《通知》要求，城乡居民住宅巨灾保险保障范围扩展后，将基本实现常见自然灾害全覆盖，巨灾保险基本保险金额也将翻倍。



我国是世界上受自然灾害影响最严重的国家之一，地震、台风、洪水等巨灾风险影响范围广、影响程度大。2016年原中国保监会和财政部印发《建立城乡居民住宅地震巨灾保险制度实施方案》，以地震巨灾为突破口，开发巨灾保险产品，初步建立了巨灾保险制度。但随着各类自然灾害多发频发，现行以地震为单一灾因的保险产品已不能满足实际需求。此次相关制度的完善实现了巨灾保险从单一灾因向多灾因扩展，将在巨灾风险处置中发挥更加重要的作用。



2008年汶川地震时巨灾保险赔付金额占直接经济损失的比重不到1%；2021年河南遭遇极端暴雨影响时，巨灾保险赔付占直接经济损失的比重已接近10%。不过，与发达保险市场动辄30%至40%的保险赔付占比相比较，我国的巨灾保险试点只能说取得了阶段性的成效，产品设计、保险覆盖面和保障范围仍有很大提升空间。



巨灾风险具有低频高损的特点，不仅考验着保险公司的风险定价、风险管理能力，而且对保险公司的偿付能力也是巨大挑战。当前，我国巨灾风险的数据基础还比较薄弱。只有结合各地自然气候状况，对较长历史周期灾害发生情况、人员财产损失进行积累回溯，才能研发符合实际的风险管理模型，帮助保险公司做到“保得起，赔得起”，进而丰富巨灾保险产品供给，提供有针对性的防灾减损服务。



从制度体系建设的层面看，完善的巨灾保险制度需要建立多层次的保障体系。政策性保险能够实现“保基础和保民生”的作用，这是巨灾保险体系的基础层。地方政府基于各地巨灾风险特点，推出指数保险等特色产品，能够更精准、更有针对性地提供风险保障，这是巨灾保险体系扩展层。商业保险能够在基础保障责任之外，提供更高的保障额度和更为丰富的保障责任，这是巨灾保险体系的补充层。



值得一提的是，面对巨灾造成的重大损失，除了保险公司组成共保体承保，通过再保险机制分摊风险，还可以采用发行巨灾债券的方式向资本市场进一步分散风险。2021年以来，中再产险和人保财险先后成功在香港发行巨灾债券，使得我国巨灾风险的分散渠道更加多元。

