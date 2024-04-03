房企积极寻求转型发展机遇

中评社北京4月3日电／据经济日报报导，近来，房地产企业密集发布2023年年度业绩公告，并召开业绩沟通会。从中不难发现，尽管行业总体下行，多数房企营业收入下降，利润下滑，但随着房地产政策持续调整优化，房企正在激发内生动力，积极渡过难关，并努力寻找发展机遇。他们对房地产市场企稳回升及房地产行业未来发展仍有坚定信心。



从这些企业2023年全年营业收入和利润数据看，企业表现呈现分化态势，但收入利润下降更普遍。个别企业在行业调整中实现逆势上扬。而多数房企均面临销售难、资金难、交付难等多重难题，经营性收入和利润下降较为普遍。



面对一段时间以来的市场形势，政策持续发力，企业努力自救，多方合力积极化解房地产领域风险。各地和有关部门出台了促进房地产市场企稳回升的政策措施，随着这些举措的落地见效，一些城市销售有望继续呈现回升态势，有助于企业销售回款。同时，企业也通过房地产融资协调机制获得融资支持。近期，众多企业发布消息称，其房地产项目已被纳入房地产融资协调机制“白名单”，部分项目已开始对接融资需求。这将有助于推动保交付、提升项目可持续经营能力。与此同时，企业也积极自救，通过出售物业和资产、合作方股权互换等各种方式，盘活资金助力保交楼和企业持续经营。



企业经营也有积极变化，在代建、商业运营和服务等方面开展探索。房地产代建是由有开发需求的委托方发起，由拥有开发能力和建设经验的受托方（代建方）进行部分或全程参与融资、设计、开发、管理及服务，最终实现共同盈利的一种商业模式。由于代建具有轻资产、低杠杆等特点，成为房地产企业转型的重要方向。



目前，开拓代建业务的不乏一些知名房企，如华润、碧桂园、龙湖等，且近两年持续有企业开展代建业务。企业通过加入代建寻求第二增长曲线，或是将代建业务作为自救策略之一。从加入代建行列的企业性质看，民营房企占多数，这与民营房企近两年投资拿地减少有关，他们希望另辟蹊径获得收入和利润。尽管加入代建目前比较“流行”，但实际上想要做好代建，还需要企业持续提升产品力、品牌力，也十分考验企业的操盘、营销、项目管理、资源整合、综合业态开发等各方面能力，企业仍需苦修内功方能胜出。



随着住宅销售稳定性受阻，不少企业开始高度重视商业物业运营及服务业务。2023年，一些企业商业运营板块实现了明显增长。如龙湖集团2023年运营及服务业务合计实现经营性收入248.8亿元，同比增长5.7%，运营及服务业务在核心权益净利润中的贡献占比达到60%以上，两大业务板块的持续健康发展，成为龙湖集团利润企稳、重回增长的重要引擎。正是因为在运营及服务航道上的布局，使企业有了新的成效和突破，成为抵御行业下行冲击的护城河。

