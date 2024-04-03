彰化县府大楼外墙磁砖剥落　钢筋外露

彰化县政府第二行政办公大楼外墙磁砖剥落，钢筋外露。（中评社 方敬为摄） 中评社彰化4月3日电（记者 方敬为）台湾花莲今晨发生芮氏规模7.2地震，全台有感，彰化县最大震度5，彰化县政府第二行政办公大楼外墙磁砖不耐强震，大面积剥落，外墙龟裂、钢筋外露，磁砖砸落至骑楼钢棚，所幸未酿人员伤亡，县府在下方人行道拉起封锁线，将进一步检修确认建物结构是否稳定。



4月3日地震撼动全台，中部地区震度达芮氏规模5级，彰化县政府消防局动员各分队灾情查报，截至中午员林市有2件电梯受困、大村乡有民宅外墙倒塌、县府第二办公大楼外墙磁砖剥落，全县已有6814处停电抢修中，暂时未传出伤亡。



彰化县消防局表示，今天上午7时58分发生的地震规模7.2强震，消防局地震灾害应变中心强化3级开设，并动员各消防分队查报灾情，目前掌握大村乡公所转报大村乡黄厝村疑似有1栋空屋平房围墙倒塌；花坛乡中正路85号前电线掉落；彰化县政府第二办公室外墙磁砖剥落，目前外墙下方附近已设置三角锥警戒，拉封锁线，并联系员警到场指挥交通，无人员受伤；受理电梯受困2件。



其中县政府第二办公室的灾情格外引人关注，由于该建物位在闹区，旁边有商圈又邻近彰化基督教医院，人口密度高。如今建物外墙磁砖大面积剥落、龟裂，甚至有钢筋外露的情况，让不少民众担心建物状况。县府第二办公大楼共9层楼，包括地政事务所、户政事务所、劳工处、社会处、选委会等单位进驻办公，已派员进一步检修确认建物结构是否安全。