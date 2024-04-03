提升商业健康保险水平

中评社北京4月3日电／据经济日报报导，日前，有媒体报导称，商业健康保险与医药产业协同发展，既可以促进商业健康保险拓展客群，实现创新发展，又可以提高创新药品可及性。数据显示，2013年至2022年，我国商业健康险保费规模从1123亿元增长至8653亿元，年复合增长率超过25%。可见，发展商业健康险大有可为。



商业健康保险可在一定程度上减轻个人医疗负担，防止因病返贫。尽管我国已取得健康扶贫和医保扶贫的成效，但保障水平不平衡、高风险群体参保困难等问题仍然存在，商业健康保险人均水平还是低于一些发达国家，亟待其他筹资渠道补充。为进一步提高居民健康保障，可提升商业健康保险水平，清晰界定其与基本医疗保险的责任边界，扩大高风险人群的参保范围，发展城市普惠险以增加普惠性。



进一步而言，拓展商业健康保险等支付渠道，对于弥补基本医疗保险对创新药的覆盖不足显得较为紧迫。过去，创新药通常是在国际市场上获得高额利润后才进入中国，因此国内医保定价对其影响不大。当前我国创新药审批周期已缩短至发达国家水平，如果支付水平无法同步提升，会影响创新药的全球定价，甚至出现一些企业不得不舍弃中国市场的尴尬局面。对国内4亿多糖尿病、心血管病患者和每年超400万新发癌症患者而言，通过商业健康保险获得更多更好的创新药，能够显着提升其生存率，同时还能降低疾病经济负担。



需要看到的是，我国商业健康保险发展还不充分。2022年商业健康保险赔付支出占全国卫生总费用支出比例仅为5.3%。一些发达国家的商业健康保险赔付率在75%以上，我国则明显偏低。



积极支持商业健康保险的发展，构建现代化的商业健康保险体系，要明确政府与市场的角色和分工，为商业健康保险提供稳定的制度预期，优化其发展机构和组织基础，将基础补充层视为多层次医疗保障体系的重点，并扩大商业健康保险池以覆盖更多高风险人群。



有关部门应采取积极措施推广和鼓励商业健康保险的发展。明确基本医疗保险支付范围和水平，为商业健康保险创造清晰的发展空间。这包括建立透明的医保目录审评机制，确保商业健康保险在创新药报销上有明确分工。还应促进商业健康保险产品的多样化，包括自付补充险、非医保定点机构报销险等，以满足人民群众多元化健康需求。

