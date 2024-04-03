台军副参谋总长进驻花莲　协调人物力支援

军事发言人孙立方少将。 中评社台北4月3日电／花莲今天发生强震，台湾军方表示，副参谋总长杨海明中将已进驻花莲地区，协助人物力支援调派，相关兵力也完成整备，待命提供作战区支援；设施经查无重大损害，断电部分以备援发电应处。



根据气象署地震测报资讯，台湾地区今天上午7时58分发生芮氏规模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位于花莲县政府南南东方25.0公里（位于台湾东部海域）。



台湾军方上午在例行记者会说明救灾情形，军事发言人孙立方少将指出，地震发生当下已清查各作战区灾损情形，第二作战区已派遣人力并协调地方政府，副参谋总长杨海明中将、陆军副司令陈忠文中将都进驻花莲地区，协助人、物力支援调派，国防部灾害应变中心后续将与中央灾害应变中心密切协调。



作战及计划参谋次长室联合作战处长董冀星少将表示，军方已派遣联络官、交通管制兵力协助地方，相关应变兵力均已完成整备，待命支援作战区。



陆军司令部参谋长陈建义中将补充，花东防卫指挥部指挥官稍早已陪同花莲县长徐榛蔚前往花莲东大门、北滨附近勘灾，同时出动宪兵配合警力交通疏导，优先让救灾人员进入。若有需要，军方将提供工兵机具、生命探测器、夜间照明、消毒及给水设备。



至于军方设施是否受到灾损，董冀星说明，清查目前设施，均无重大损害，断电部分则以备援发电等方式应处。