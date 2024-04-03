中评社北京4月3日电／据经济日报报导，国务院日前公布《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》（以下简称《条例》），自2024年7月1日起施行。《条例》规定，经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前，以显着方式提请消费者注意。



“自动续费”是个老生常谈的话题。近年来，许多网络平台以盈利为目的，只向会员提供内容和服务，大量消费者不得不开通会员，而自动续费成为消费者频频遭遇的“陷阱”。开通续费只需轻轻一点即可支付，消费者想要退订时却发现“百转千回”，不是程序繁琐就是压根没设置“取消”功能。这样的自动续费套路，有违诚实信用和公平原则，侵害了消费者的知情权和选择权，不利于平台和数字经济持续健康发展。



自动续费服务帮用户省去了每月续费的麻烦，且享受开通优惠，由此助力平台积累更多长期会员。这种商业模式本无可厚非，但必须建立在消费者清楚知晓并同意的基础上。如果默认自动延期、自动扣款，就有强制消费之嫌。而对于开通和关闭自动续费，法律法规的态度一直很明确。



消费者权益保护法明确规定，消费者享有自主选择商品或者服务的权利。《网络交易监督管理办法》明确指出，网络交易经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前5日，以显着方式提请消费者注意。工信部、中消协等部门、组织，也均对涉及自动续费取消难的APP予以通报、要求整改。然而，不合理的自动续费就像“打不死的小强”，且呈现愈演愈烈之势。



究其原因，部分网络平台在自动续费上“动脑筋”，一方面是“利”字作祟，为了实现商业利益最大化。虽然“被续费”的单笔金额不大，但考虑到问题具有普遍性、反复性，消费者累计损失的金额也不是小数目；另一方面是违规成本不高，而用户维权却要花费大量精力。为此，监管部门有必要主动出击、从严处罚，继续提高违法成本，以形成有效震慑。此次《条例》的出台，也从法律层面为自动续费划定了红线，将进一步筑牢消费者权益“防护墙”。



没有规矩，不成方圆。当前各种技术已日趋成熟，有必要建立健全退订服务的行业标准，比如，可要求支付平台在默认代扣前5日对消费者的显着提醒短信中附上退订链接，让消费者实现一点即退、轻松退订。至于大大小小的网络平台，也应该有尊重用户权益的基本自觉。靠一些小伎俩来忽悠用户充值消费，固然能赚得一些短期利益，却注定不可能长久。只有不断提升服务品质，让各项服务收费标准和收费方式都清晰透明，才能真正增强用户黏性，实现长远发展。



（来源：经济日报）