凭实力迎接新能源车大考

中评社北京4月3日电／据经济日报报导，小米汽车上市，无疑是近期业界和互联网上最热门的话题之一。然而，正如其上市次日就因“无法退定金”上了热搜所示，小米汽车的征途绝非坦途，其面临的考验才刚刚开始。



从行业角度看，新能源汽车市场竞争日益激烈，国内外车企都在积极布局，技术迭代迅速，产品却降价频频。小米虽然拥有强大的品牌影响力和粉丝基础，在这个领域仍需从零开始展开竞争。此外，新能源汽车行业还面临着政策变化、原材料价格波动、技术赛道转移等多重不确定性因素，这些都将对小米汽车的未来发展产生影响。



从产品角度看，汽车与手机存在着本质差异。虽然两者在智能化、网络化方面有着越来越多的共通之处，但对于手机，消费者通常更看重新功能和外观设计。汽车则属于大件耐用消费品，消费者对安全性、舒适性、耐用性等方面的要求更高，尤其是关系消费者人身安全，其标准和要求远非手机可比。在追求性价比的同时，如何确保产品质量靠得住，是小米汽车必须解决的重大课题。



从服务角度看，汽车销售和售后服务体系的建立是一个长期而复杂的过程。小米在手机领域积累的用户运营和服务经验，虽然可为其汽车产品提供一定借鉴，但并不能完全适用。“无法退定金”事件某种程度上就暴露出服务体系建设方面存在的不足。



诚然，作为行业“新人”，小米汽车一亮相就拿下令业内惊讶的订单量，已证明它有一定实力。这也说明很多消费者不是不花钱，主要看有没有打动他们的产品。



要说如何抓住消费者的心，小米堪称业界翘楚。13年前，小米提出做“年轻人的第一部手机”，深刻影响了当时山寨机横行的中国手机行业，助力国产智能手机迅速普及、规范发展，直到逆袭进口品牌。此后，小米以性价比为切入点，陆续带来了多个年轻人的“第一”产品，构建了小米生态链，也培养了一批忠实的“米粉”。小米汽车上市，很可能再吸引一批原本对新能源汽车不感冒、一直在犹豫的消费者购买新能源汽车。



目前，新能源汽车行业迅速崛起。行业技术发展得非常快，相关供应链和零部件水平也在同步提升。小米是在新时代的中国工业基础上起跑，有望为行业注入新的活力。

