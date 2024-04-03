变赛事流量为经济增量

中评社北京4月3日电／据经济日报报导，刚刚过去的周末，约40场马拉松比赛在全国各地开跑。赛事密集鸣枪，也进一步带动了当地消费增长。



相关研究显示，外地参与者对吃、住、行、游、购、娱等间接消费的带动比例高达1∶13。根据赛后官方发布的数据，无锡马拉松的举办带动消费约2.82亿元，较去年提升45.5%。



如今，越来越多的城市通过举办体育赛事，将活动的流量变成了消费的能量和经济的增量。而要让赛事有持续动力，还需进一步丰富有效供给。各地应立足城市自身特色，打造差异化、系列化、有独特性的赛事IP，合理规划赛道，挖掘亮点，在文体旅融合上下足功夫，真正让赛事变成一场丰富的体育活动和美好的旅游体验。



做好“体育＋”，更要做好“品牌＋”。体育赛事也是城市全方位对外展示的平台，将带来一系列的品牌效应。各地应努力提升参赛各方的活动体验，展现城市综合服务能力水平，这将对城市知名度美誉度提升、品牌形象塑造，甚至是招商引资起到促进作用。



引得来，也要留得下。当前，马拉松已是跑步圈的热点赛事。“一日比赛，多日停留”“一人参赛，多人旅游”成为常态。赛事举办地还需在交通、住宿、餐饮、旅游、购物等多个环节发力，加强市场监管，提升服务品质，进一步整合各类商旅文体资源；拓展消费场景，积极回应跑者以及游客的消费需求，借赛事打造阶段性消费节庆活动，为城市经济注入新的活力。



（来源：经济日报）