张善政为花莲祈福　桃园消防局赶赴花莲救灾

张善政今日主持救灾会议。（照片：桃园市政府提供） 中评社桃园4月3日电（记者 卢诚辉）台湾今早发生规模7.2地震，最大震度6级，余震不断，花莲目前至少已有2栋建物倾斜倒塌，目前已知全台有4死97伤。中国国民党桃园市长张善政第一时间已致电花莲县长徐榛蔚，表示若需要桃园救灾资源，会尽全力协助，目前桃园消防局第一梯队已经出发赶往花莲途中，张善政也祈求花莲没有人员伤亡。



张善政今日上午主持市政会议时指出，地震发生后，桃园市防灾应变中心已进入一级开设，随时维持最高警觉，她已在第一时间致电花莲县长徐榛蔚，表示若需要桃园救灾资源，桃园会尽全力协助，目前消防局第一梯队已经出发，相关救灾医疗支援，也可由卫生局支援。



张善政强调，目前地震对桃园未造成重大伤亡，是不幸中的大幸，由于后续仍有余震，希望大家都能安然度过这段期间，也祈求花莲没有人员伤亡。



张善政说，地震发生后，消防局率续回报桃园各地灾情，目前共有电梯受困52件、东西掉落砸伤6件，其他还包括台7线10.2K的土石崩落（目前单向通车），关键基础设施的部分，仅机捷在地震刚开始时停驶，后已于8时15分恢复通车，地震也造成桃园市共1万3835户停电。



张善政表示，由于桃园市有许多工地建案与高楼大厦，虽然目前初步回报都仅限于磁砖掉落，但市民对房屋龟裂都会有疑虑，他已责成都发局协调建筑师公会、结构技师公会或土木技师公会等，开设相关窗口替市民健检房屋，至于经费，期盼相关工会可视为公益行动，但若投入之时间人力过多，市府不排除动用第二预备金因应，以第一时间掌握市民居住安全。