周萱：这捧法国音乐华彩　我醉了又何妨

梦幻琴弦郑慧与朱亦兵的舞台风采。 郑慧与朱亦兵钢琴与大提琴的和谐。 朱亦兵旅法多年，对法国音乐感受至深。 郑慧与朱亦兵的演出迎来声声喝采。 演出吸引了众多年轻的粉丝前来观赏。 大会堂演奏厅座无虚席。 中评社香港4月3日电（作者 周萱“梦幻琴弦－郑慧与朱亦兵大提琴钢琴之夜”，终于在热烈的期待中上演了，座无虚席，惊喜连连，掌声延绵，喝采不断！



《永恒的赞歌》作为开场可能会担当一些风险，因为这时可能有观众迟到、可能还没进入状态、可能这需要令人屏息静听的节奏会受到影响，但是，都没有！听到的就是一个节奏！慢！慢！慢！这首也叫做时间《终结四重奏》的乐曲，大提琴的无限缓慢，像气息不断，一直轮回，高潮时感觉意识高于肉体，这声音把观众带到远方，那里涅盘之后，温柔高贵的与神同在。



朱亦兵不仅是位令人一见锺情的大提琴家，他同时也是一位幽默可爱，口才极佳的讲者，台上他用法语、英语、国语与观众交流。他说，真正的艺术就是自由的发声，我们子孙万代只有这个世界，在这里只有音乐是永恒，其他的we don’t care！



朱亦兵对德彪西（Debussy）作品的理解也非常独特，他说，40年前在法国第一次听到时心想，What？这不是“聊斋”吗？这夜，“D小调大提琴与钢琴奏鸣曲”，尽管原作是表现是温馨伤感的情感印象，遥远、朦胧又漂浮不定。但朱亦兵告诉观众，会有鬼神、有迷雾、有醉拳的映画感。笔者对这一乐曲的演奏印象深刻，尤其是大提琴与钢琴的低音对抗，奏出的和谐，令东方与西方的不同淋漓尽致，假如德彪西能听到两位中国演奏家的表演，会有怎样的诧异与惊喜。



有人说郑慧博士是钢琴诗人，这天舞台上的她，举手投足之间，与朱亦兵的松弛有度及默契搭配，那份自信或许与生俱来。已经弹琴30年的她，现在是最好的阶段，应该说刻下，她遇见了最好的自己，就像红酒在最有味道的时期，香醇、圆融、香气流溢。



朱亦兵与郑慧还演奏了两个舞曲，“哈巴涅拉”和“西西里舞曲”，前者我们听到了“卡门”及“爱情像只小鸟”般的奔放，而后者则感受到电影“教父”的经典。



就像朱亦兵所说，法国音乐家总是写别人，而且总是写得完美，哈巴涅拉舞曲就是最伟大的舞曲，没有之一。这就像全世界都生产红酒，但无庸置疑法国红酒就是最好。



是的，这夜，欣赏了这么一大捧法国音乐的华彩，醉了又何妨！



（作者 周萱 资深媒体人）