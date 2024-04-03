7.2强震竟然北部没发警报　蓝委强烈不满

左起，蓝委罗廷玮、徐巧芯、许宇甄、黄建宾、洪孟楷、张嘉郡、罗智强、王鸿薇。（中评社 俞敦平摄） 中评社台北4月3日电（记者 俞敦平)3日上午于党团记者会上，国民党“立委”们针对今日台湾发生规模7.2的强震，但北北基桃等地区却没有收到“国家级”的地震警报一事大表不满。他们痛批去年选举前，中国预定中的卫星发射都连发了三封“国家级”警报简讯，但现在发生了强震却有四个县市完全没有收到，他们要求“行政院长”陈建仁说明并检讨相关系统。



国民党团“立院”党团3日召开"为台湾祈福 请“中央政府立即协助地方救灾!"记者会。党团书记长洪孟楷及“立委”黄建宾、张嘉郡、许宇甄、王鸿薇、罗廷玮、徐巧芯和罗智强等人出席。



今天上午7点58分，台湾东部海域发生规模7.2的地震，震央位于花莲县政府南南东方25.0公里处，深度为15.5公里。此次地震导致全台有明显摇晃，但桃园市、新北市、台北市、基隆市等地未收到“国家级”警报，尽管实际震度在这些区域达到4级以上。



对此，多位今日与会的蓝委都表达了不满。罗智强表示，他已经与此次离震央最近的花莲区域“立委”、总召傅崐萁通过话，得知傅崐萁因路段受阻而被困在罗东。此外，全台各地都有灾情报告，包括大安区的招牌和砖石掉落。罗智强强调，救灾是当务之急，并呼吁政府注意，许多民众和委员并未收到“国家级”警报，这在灾害发生时对民众的安全感至关重要。



许宇甄痛批，去年在大陆早已经预告的发射卫星时都能连发两次“国家”警报，这次重大地震却未能及时通知民众。她陈建仁针对这一问题给予明确回应，并强调花莲地区需要立即的救灾行动和长期的支持。



罗廷玮也补充说，许多民众包括他自己都未收到警报，他呼吁“行政院”检讨相关系统是否存在问题。他提到台中市也受到影响，有零星余震和停电情况，并强调救灾的重要性。



徐巧芯则祈福台湾平安，并呼吁政府投入更多资源进行救灾，特别是对于花莲这样的重灾区。她提醒民众注意安全，尤其是在老旧建筑和工地附近，并对“国家级”警报的发送问题表示关切，希望“中央”能检讨并调整。