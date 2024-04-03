台北地震6校园受损停课　蒋万安视察关心

台北市长蒋万安（中）、蓝委罗智强（右）等人关心学子。（中评社 张颖齐摄） 中评社台北4月3日电（记者 张颖齐）台湾3日上午7时58分发生芮氏规模7.2地震，震央位于花莲近海，各地传出灾损情形，余震不断持续发生。台北市则发生6校受损停课、多处外墙剥落、电梯受困等情形，幸暂无传出人员伤亡。中国国民党台北市长蒋万安陆续前往各校视察，关心师生，并表示会加强台北市的防灾因应以及驰援花莲。



震央位于花莲，基北北市长们均指示、派员驰援花莲。而新北捷运今日上午发生环状线中和段梁位移、新店有桥面受损等情形，国民党新北市长侯友宜陆续视察。台北市方面也传出多起建物破损、工地钢筋掉落、路树倒塌、电梯故障等各种状况，蒋万安先是到台北市防灾应变中心主持会议，以学子的安全为最优先考量，先宣布民族实验国民中学、景美女中高三、大安高工、师大附中、诚正国中等6校停班课，并先后前往这几校关心。



蒋万安先来到民族实中，有国民党台北市副市长林奕华、教育局长汤志民、国民党“立委”罗智强等人陪同，大批媒体前往采访，该校墙面脱落、碎片散地，现场已拉上封锁线。林奕华说，台北市有14亿多元新台币的灾害准备金，目前还剩9亿多元可使用。



蒋万安先后也关心灾损状况，聆听土木结构技师说明，并关心还在学校空旷处的师生。师生们也热情欢迎蒋万安。



蒋万安说，将会全面检修台北市的学校，目前有6校受损，有天花板掉落、外墙剥落等，所幸尚无影响整体学校结构，民族实中已停课，全校有200多名学生，现有40多名学生在空旷处安置，另外景美女中高三的教室也发生灯具掉落、外墙剥落，大安高工停电停水，师大附中、诚正国中等也都有灾损。



另外，台北市大直北安路建案，发生塔吊配重块掉落，水泥块掉满地，幸无人受伤，民进党台北市议员陈怡君全程在场关心监督，目前由建商处理中。国民党“立委”徐巧芯也接获选区内的灾情，虎林街围墙倒塌，信义区市府站4号出口附近的大楼发生钢筋掉落情形。